Chiều nay Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ mưa dông

Miền Bắc chuyển mưa dông sau nắng hanh

Sau chuỗi ngày oi nóng, hôm nay nền nhiệt ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ giảm nhẹ, trời có thể xuất hiện các cơn mưa rào ngắn, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Miền Bắc chuyển mưa dông sau nắng hanh. Ảnh: PV

Hà Nội mưa muộn hơn, xuất hiện vào khoảng chiều tối và đêm nay, cục bộ có mưa to, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-31 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ sáng sớm và đêm nay trời rét, ban ngày trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo từ ngày mai (10/10), miền Bắc quay trở lại hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa.

Dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 9-10/10, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đồng thời, toàn vùng vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét. Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi thời tiết tại Bắc Bộ khi vùng mưa lớn từ Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Lũ trên các sông Trung Bộ lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước trên sông Kiến Giang, sông Bến Hải lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, thành ph Huế có dao động và đang ở dưới mức BĐ 1.

Lúc 13h00 ngày 9/10, mực nước trên một sông cụ thể như sau: sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 8,93m, trên BĐ1 0,93m; tại trạm Lệ Thủy 1,32m, trên BĐ1 0,12m; sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương 1,02m, trên BĐ1 0,02m.

Từ nay (9/10) đến 10/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh khả năng lên mức BĐ1, trên các sông ở Quảng Trị và thành phố Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành ph từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.