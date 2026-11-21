Ngày 21/11, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2 với việc biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở, đầu tư công, lao động, bảo hiểm xã hội, y tế và an sinh xã hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết. Đáng chú ý là 3 luật có tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực tư pháp, Quốc hội dự kiến thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Các luật liên quan đến y tế và an sinh xã hội cũng được xem xét thông qua, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Cùng đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Một số nội dung đáng chú ý khác là Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua 5 dự án, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Từ 15h, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý, điều hành và triển khai các chính sách.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.