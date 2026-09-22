Chiều mua vào vàng nhẫn giảm mạnh hơn, chênh lệch mua – bán thêm giãn rộng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.362,76 USD (cập nhật lúc 06:01:59 22/09/2026), giảm 0,34% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 14,86 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm khi thị trường tính đến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm nay, cũng như các tín hiệu hạn chế từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã làm đồng USD mạnh thêm.

"Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về việc chính sách tiền tệ của Mỹ bị thắt chặt. Điều này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng. Những yếu tố tiêu cực này đang gây áp lực lên kim loại quý", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange cho biết.

Theo Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee, các cú sốc từ phía cung có thể buộc nền kinh tế đối mặt với một “sự đánh đổi đau đớn” giữa việc làm và lạm phát. Điều này khiến thị trường lãi suất tiếp tục tập trung vào khả năng giá dầu, lạm phát dịch vụ và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể kéo dài chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Vị thế trên thị trường vàng hiện vẫn nghiêng về phòng thủ, nhưng không còn tập trung một chiều như diễn biến giá hồi đầu tháng. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường hiện chịu tác động chủ yếu từ việc điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách của Fed hơn là những lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của Zaye Capital Markets nhận định, thị trường vàng hiện chịu tác động đồng thời từ hai chiều: rủi ro thương mại Mỹ - Trung Quốc có dấu hiệu dịu lại, trong khi căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, các lệnh trừng phạt đối với Nga và các cuộc đàm phán về an ninh vẫn kéo dài.

Theo đó, nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu, nhưng lợi suất cao tiếp tục là lực cản chính khiến giá vàng khó tạo ra một đợt bứt phá rõ ràng trên các mức cao gần đây.

Trong nước, chốt phiên 21/9, giá vàng miếng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đều niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, SJC niêm yết ở ngưỡng 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng mua vào và 800.000 đồng/lượng bán ra; PNJ giao dịch ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng bán ra; Phú Quý mua bán ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Theo giới chuyên môn, giá mua vào tại các thương hiệu có thể lùi về tiệm cận vùng 142 - 143 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro tài chính của người nắm giữ ngắn hạn thêm nặng nề.

Trong bối cảnh chênh lệch mua - bán tới 4 triệu đồng/lượng và chênh lệch với giá thế giới lên tới hơn 9 triệu đồng, việc mua vàng với mục đích "lướt sóng" kiếm lời ngắn hạn chứa đựng rủi ro rất cao.