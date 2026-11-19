Waymo vừa tung video quảng cáo dài một phút, nhấn mạnh cảm giác an tâm của phụ nữ khi đi taxi không người lái. Chiến dịch nhằm thuyết phục khách hàng tin tưởng công nghệ và thay đổi thói quen di chuyển.

Waymo lấy cảm giác an toàn của phụ nữ làm thông điệp quảng bá robotaxi. Ảnh: Jalopnik

Suốt một thập kỷ, Waymo, công ty tách ra từ Google, đã tiêu tốn lượng tiền lớn mà chưa thấy điểm dừng. Bên cạnh thách thức kỹ thuật, thành bại của công nghệ mới còn phụ thuộc vào hành vi người dùng. Quảng cáo mới của hãng tập trung vào những nỗi lo an toàn thường trực của phụ nữ.

Video mang thông điệp “Dành cho phụ nữ. Thiết kế để mang lại sự an tâm”. Các nhân vật liên tục nhìn ra phía sau, giả vờ trò chuyện một chiều qua điện thoại và cầm sẵn chìa khóa. Đây là những biện pháp phụ nữ thường được khuyên thực hiện khi đi một mình.

Phần lồng tiếng nhắc lại những lời dặn quen thuộc, như chuẩn bị chìa khóa trước khi rời quán bar hoặc nhờ người đi cùng ra xe. Cuối video, một phụ nữ bước vào Waymo, đóng cửa rồi thở phào. Chiếc xe được thể hiện như không gian an toàn của cô.

Robotaxi Waymo có thể an toàn hơn với mọi hành khách, bất kể giới tính, do tài xế con người vẫn có thể mắc sai sót. Cách Uber xử lý các vụ tấn công tình dục cũng có thể khiến phụ nữ e ngại. Lyft và Uber vì thế cung cấp lựa chọn tài xế nữ cho những khách hàng không muốn ngồi cùng một người đàn ông xa lạ.

Waymo đẩy lập luận này xa hơn bằng cách loại bỏ hoàn toàn tài xế khỏi khoang xe. Theo dữ liệu của công ty, hơn một nửa hành khách nữ cho biết Waymo giúp họ cảm thấy an toàn hơn. Hãng cho rằng việc hành khách tự kiểm soát môi trường trong xe tạo ra khác biệt thực tế.

Những phụ nữ từng nghe, nói hoặc làm theo các lời khuyên trong video có thể thấy nhẹ nhõm khi không phải ngồi riêng với tài xế. Tuy nhiên, việc khai thác cảm giác bất an ấy để quảng cáo cũng gây khó chịu. Robotaxi chỉ giải quyết một phần nhỏ trong hàng loạt nguy cơ phụ nữ đối mặt khi rời nhà.

Trong chính video của Waymo, một phụ nữ phải đi bộ một mình khá xa trên phố tối để đến robotaxi. Nếu sự cố xảy ra lúc đó, tài xế con người có thể phát hiện và can thiệp. Phụ nữ vốn thường bị buộc gánh trách nhiệm cho hành vi của kẻ tấn công, nay lựa chọn phương tiện của họ cũng có thể bị soi xét.

Waymo cho biết công ty xem mọi tình huống đe dọa, quấy rối hoặc bạo lực nhằm vào hành khách là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Hãng cũng thừa nhận an toàn cá nhân vượt ra ngoài việc tránh va chạm giao thông.

Theo Waymo, an toàn còn phụ thuộc vào trải nghiệm di chuyển, mức độ hỗ trợ sẵn có và khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt trong suốt chuyến đi. Câu hỏi đặt ra là hãng có thể giúp gì trong nhiều tình huống xảy ra cả trong lẫn ngoài xe. Mối quan tâm này cũng áp dụng với trẻ em và các nhóm hành khách khác.

Nếu khách hàng bị tấn công bên ngoài xe, robotaxi Waymo không thể can thiệp nhiều. Hành khách có thể liên hệ dịch vụ khẩn cấp 9-1-1 qua ứng dụng hoặc điện thoại. Trong một số trường hợp, xe có thể đứng yên chờ trợ giúp và giao tiếp với người bên ngoài qua loa.

Nếu xe dừng lại do lỗi kỹ thuật, cửa vẫn khóa và hành khách được khuyến nghị ở bên trong cho đến khi sự cố được xử lý. Đội hỗ trợ bên đường của Waymo sẽ tới nếu tình huống yêu cầu. Trong một số trường hợp, nhân viên lái xe của hãng có thể ngồi sau vô lăng để hỗ trợ xe tự hành tiếp tục tới điểm đến.

Khi xảy ra sự cố, hành khách được hướng dẫn gọi trợ giúp qua ứng dụng, điện thoại cá nhân hoặc màn hình trong xe. Hệ thống này không hoàn hảo vì Waymo không thể kiểm soát mọi yếu tố trong từng môi trường. Công ty khẳng định luôn nghiêm túc xử lý vấn đề và sẵn sàng tiếp nhận thêm phản hồi.

Waymo không thể sửa những hành vi nguy hiểm vẫn phổ biến trong xã hội Mỹ ở thế kỷ 21. Dù vậy, hãng có thể sử dụng chính nỗi sợ bắt nguồn từ những hành vi ấy để quảng bá robotaxi.