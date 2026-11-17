Lễ khai mạc Tuần chiếu phim cách mạng trong tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) năm 2026 do Ban Thanh niên CAND tổ chức ngày 16/11, tại Hà Nội, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Chương trình mở màn với bộ phim Thanh âm vượt đại dương, tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu khai mạc tuần phim.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng tạo nên bản lĩnh, cốt cách và sức sống của dân tộc.

Theo anh Vũ, với lực lượng CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng, văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, trong những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn được kết tinh trong phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và danh dự của người chiến sĩ Công an.

"Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, văn hóa CAND phải trở thành động lực nội sinh quan trọng, là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; đồng thời là cấu thành quan trọng, trụ cột của hệ giá trị văn hóa quốc gia", anh Vũ nêu.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị và Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND tặng hoa đại biểu, cùng đạo diễn, diễn viên phim Thanh âm vượt đại dương.

Tuần chiếu phim cách mạng trong tuổi trẻ CAND năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 23/11, với 5 tác phẩm: Nhà tiên tri, Thầu Chín ở Xiêm, Thanh âm vượt đại dương, Bình minh đỏ và Mùi cỏ cháy. Các bộ phim khai thác những đề tài về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và hình tượng tuổi trẻ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.

Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND thưởng thức bộ phim Thanh âm vượt đại dương. Tác phẩm được ghi hình tại di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, tái hiện tinh thần và khí phách của những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi đây.

Cũng trong lễ khai mạc, đoàn làm phim đã giao lưu, chia sẻ về quá trình nghiên cứu tư liệu, xây dựng kịch bản và thực hiện tác phẩm. Qua đó, đoàn viên thanh niên có thêm góc nhìn về những câu chuyện lịch sử phía sau mỗi khuôn hình, cũng như tâm huyết của những người làm điện ảnh trong việc tái hiện và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ban Thanh niên CAND mong rằng thông qua hoạt động, mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ được khuyến khích thêm trân trọng lịch sử, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.