Chiếu miễn phí nhiều bộ phim Việt Nam trên cả nước từ ngày 18/11

Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Chương trình giới thiệu các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Các phim truyện được trình chiếu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, tạo thêm lựa chọn cho khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18-24/11. Các địa phương tổ chức chiếu phim gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nơi chưa có rạp chiếu phim.

Danh mục phim lưu động gồm phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; các phim tài liệu như “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Ở thể loại hoạt hình, khán giả có thể thưởng thức các tác phẩm “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên” và “Ngọn đèn ấm áp”.

Phim Báu vật trời cho.

Bên cạnh hoạt động lưu động, chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp sẽ diễn ra từ ngày 22-24/11. Danh sách phim truyện gồm “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho” và “Quý tử vượt giàu”. Hai phim tài liệu được giới thiệu là “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”; phim hoạt hình có “Người thầy của muôn đời” và “Phật Hoàng”.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim được lựa chọn trình chiếu khai mạc là “Chuyện tình Khau Vai”, do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Các cụm rạp và địa điểm chiếu phim miễn phí được bố trí tại nhiều tỉnh, thành phố. Giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, thông tin về phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Tuần phim là hoạt động chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Thủ đô Hà Nội, với thông điệp “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”.

Liên hoan phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, hướng tới tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, giàu tính nhân văn; phát hiện tài năng mới và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Thông qua việc tổ chức các suất chiếu miễn phí tại rạp và đưa phim đến những địa bàn còn thiếu điều kiện tiếp cận điện ảnh, Tuần phim góp phần mở rộng cơ hội thưởng thức các tác phẩm Việt Nam tới công chúng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh.

Dưới đây là danh sách các cụm rạp chiếu phim miễn phí trên toàn quốc: