Chiếu miễn phí loạt phim về 'Hiền tài và Hào khí Thăng Long' từ 23/9

Trong khuôn khổ Tuần phim có 10 suất chiếu miễn phí.

Các phim do Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim Giải Phóng, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Nội dung các tác phẩm trải rộng từ câu chuyện về người thầy, đạo học, tri thức và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đến hành trình dựng xây Thăng Long, những huyền tích gắn với lịch sử dân tộc và ký ức Hà Nội.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” lần lượt diễn ra trong tháng 9, cùng khai thác các chủ đề về tri thức, sự học, người tài và tinh thần cống hiến.

Tối 17/9, Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” diễn ra tại Rạp Ngọc Khánh - Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Hà Nội). Cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Sở VH,TT&DL Hà Nội và Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Sau quá trình phát động, tiếp nhận và tuyển chọn, 23 tác phẩm được lựa chọn vào Vòng Chung khảo. Các tác phẩm có cách kể chuyện, hình thức thể hiện và góc nhìn đa dạng, tập trung vào những vấn đề về hiền tài, tri thức, sự học, sáng tạo và cống hiến trong đời sống hôm nay.

Nếu “Hiền tài hôm nay” tạo không gian cho các tác giả đương đại thể hiện cách nhìn về người tài và giá trị của tri thức, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” tiếp tục mở rộng chủ đề bằng việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam gắn với đạo học, lịch sử và ký ức Thăng Long.