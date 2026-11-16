Chiếu miễn phí loạt phim trên cả nước chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Chiều 16/11, Cục Điện ảnh cho biết, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 24/11 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Một số phim truyện sẽ chiếu phục vụ nhân dân trong Tuần phim.

Chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 – 24/11. Các địa phương tổ chức chiếu phim gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp.

Phim được chọn chiếu lưu động bao gồm, phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; các phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”; các phim hoạt hình “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên”, “Ngọn đèn ấm áp”.

Hai bộ phim hoạt hình chiếu miễn phí trên 31 rạp phim.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại rạp diễn ra từ ngày 22 – 24/11. Phim được chọn chiếu tại rạp bao gồm các phim truyện “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho”, “Quý tử vượt giàu”; các phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”; các phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”; “Phật Hoàng”.

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.

Hai phim tài liệu chiếu miễn phí tại 31 rạp phim.

Tuần phim là sự kiện do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Phim chiếu khai mạc là “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

DANH SÁCH CÁC CỤM RẠP CHIẾU PHIM MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC