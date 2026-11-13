Chiếu miễn phí bộ phim thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của NSND Thu Hà

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhằm góp phần tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim phục vụ công chúng với lịch chiếu cụ thể như sau:

- 9h ngày 18/11/2026: Chiếu phim truyện "Đêm hội Long Trì" (1989, đạo diễn Hải Ninh)

- 9h ngày 19/11/2026: Chiếu phim truyện "Mùa len trâu" (2004, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh)

- 9h ngày 20/11/2026: Chiếu phim truyện "Trăng nơi đáy giếng" (2008, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn)

Đêm hội Long Trì 2 tập, là một bộ phim cổ trang dã sử của đạo diễn NSND Hải Ninh. Bộ phim là một thành công của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới với thể loại dã sử - cổ trang. Đêm hội Long Trì có bối cảnh công phu trên nền câu chuyện vốn đã được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mô tả đầy lôi cuốn về những mưu mô chốn cung đình. Phim quy tụ các diễn viên: NSND Thu Hà, NSND Thế Anh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Vũ Đình Thân, Trọng Phan, Hoàng Thắng, Dương Quảng...

Hình ảnh NSND Thu Hà với vai Quận chúa Quỳnh Hoa trong "Đêm hội Long Trì". Ảnh: Tư liệu

Phim Mùa len trâu - kịch bản và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Phim dựa trên tập truyện Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Bộ phim là bảng màu chân thực của người dân mùa nước nổi miền Tây thời kháng chiến chống Pháp. Đậm chất Việt, trong bối cảnh dữ dội và đẹp đến nao lòng, Mùa len trâu là một trong những bộ phim hiếm hoi về cuộc sống và con người miền quê sông nước, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.

Trăng nơi đáy giếng chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Trần Thùy Mai, là một trong những bộ phim tiêu biểu của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Trăng nơi đáy giếng như khúc ca Huế nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần kịch tính. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của Hạnh, hình ảnh điển hình cho thân phận bị giam cầm của phụ nữ Việt. Với vai diễn xuất sắc của Hồng Ánh, phim đã đạt được giải thưởng ở nhiều LHP quốc tế.

3 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam), 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội.

NSND Thu Hà trong 'Đêm hội Long Trì' (nguồn: Hãng phim truyện Việt Nam):