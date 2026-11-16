Chiếu miễn phí 3 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Đây là hoạt động nhằm góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Viện Phim Việt Nam tổ chức Những ngày phim Việt Nam hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Viện Phim

Cụ thể, ba bộ phim truyện được chọn chiếu dịp này là gồm “Đêm hội Long Trì”, “Mùa len trâu” và “Trăng nơi đáy giếng”.

Bộ phim “Đêm hội Long Trì” (sản xuất năm 1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Phim do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất, đạo diễn Hải Ninh thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Thế Anh, Lê Vân, Hoàng Thắng, Thu Hà…

NSND Thu Hà trong phim "Đêm hội Long Trì". Ảnh: Chụp từ phim

Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII dưới thời Lê - Trịnh, bộ phim tái hiện những biến động chốn cung đình, sự lộng quyền của Tuyên phi Đặng Thị Huệ cùng những mưu mô tranh giành quyền lực.

Qua số phận và các mối quan hệ đan xen của những nhân vật trong phủ chúa, tác phẩm phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, đồng thời thể hiện tinh thần đấu tranh chống cường quyền, bảo vệ công lý và những giá trị nhân văn.

Bộ phim “Mùa len trâu” (sản xuất năm 2004) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, do Hãng phim Giải Phóng phối hợp với 3B Productions (Pháp) và Novak Prod (Bỉ) sản xuất.

Cảnh trong phim "Mùa len trâu". Ảnh: Chụp từ phim

Phim kể về cuộc sống của những người nông dân Nam Bộ đầu thế kỷ XX, trong mùa nước nổi. Nhân vật chính là chàng trai trẻ Kìm, theo nghề len trâu, phải đưa đàn trâu di chuyển đến những vùng đất cao có cỏ để tránh lũ.

Với khuôn hình giàu sức gợi và ngôn ngữ điện ảnh mang đậm chất Nam Bộ, bộ phim tái hiện đời sống, văn hóa và con người vùng sông nước. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên Thế Lữ, Kiều Trinh, Hữu Thành, Lê Bình…

“Mùa len trâu” từng giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ), giải Kỳ lân vàng tại Liên hoan phim Amiens (Pháp), giải đặc biệt tại Liên hoan phim Amazonas (Brazil) và giải cao nhất tại Liên hoan phim Asian Marine (Nhật Bản).

Cảnh trong phim "Trăng nơi đáy giếng". Ảnh: Chụp từ phim

Bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” (sản xuất năm 2008) của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, do Hãng Phim Giải Phóng sản xuất. Phim xoay quanh cuộc đời cô giáo Hạnh, người phụ nữ dịu dàng, giàu đức hy sinh và hết lòng vun đắp hạnh phúc gia đình.

Trước những nghịch cảnh trong hôn nhân và định kiến khắt khe của xã hội, Hạnh phải đối diện với những tổn thương, giằng xé trong đời sống nội tâm.

Lấy bối cảnh ở Huế, tác phẩm khai thác thân phận người phụ nữ, tình yêu, hạnh phúc và những giá trị gia đình qua cách kể chuyện tinh tế, giàu chất trữ tình, đậm sắc thái văn hóa cố đô. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Hồng Ánh, Cao Đề, Thanh Vy, Lan Phương...

“Trăng nơi đáy giếng” từng giành Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIV năm 2009 và giải Cánh diều bạc lần thứ VII của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Các phim được chiếu miễn phí lần lượt vào 9h các ngày 18, 19 và 20-11, tại Rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam (số 523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội).