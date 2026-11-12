Chiếu miễn phí 3 phim truyện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Các suất chiếu đều bắt đầu lúc 9 từ ngày 18 - 20/11.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 18 - 20/11, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội), giới thiệu ba tác phẩm điện ảnh gắn với những lát cắt lịch sử, văn hóa và đời sống người Việt.

Mở đầu chương trình ngày 18/11 là “Đêm hội Long Trì” của đạo diễn Hải Ninh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ 18 dưới thời Lê - Trịnh, phim tái hiện những biến động chốn cung đình, sự lộng quyền của Tuyên phi Đặng Thị Huệ và những cuộc tranh giành quyền lực.

Ngày 19/11, “Mùa len trâu” của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đưa người xem đến vùng đất Cà Mau đầu thế kỷ 20. Qua hành trình của chàng trai trẻ Kìm trong mùa nước nổi, bộ phim khắc họa cuộc sống nhọc nhằn của người dân Nam Bộ, tập quán len trâu và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên vùng sông nước. Tác phẩm từng giành Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ) và Giải Kỳ lân Vàng tại Liên hoan phim Amiens (Pháp).

Khép lại chương trình ngày 20/11 là “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Lấy bối cảnh xứ Huế, phim kể về cuộc đời cô giáo Hạnh, người phụ nữ giàu đức hy sinh nhưng phải đối diện với những tổn thương trong hôn nhân và định kiến xã hội. Tác phẩm từng giành Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIV năm 2009 và Cánh diều Bạc lần thứ VII.

Ba bộ phim với ba không gian văn hóa và câu chuyện khác nhau cũng là ba lát cắt về lịch sử, phong tục, đời sống và thân phận con người. Việc đưa các tác phẩm điện ảnh lưu trữ đến với công chúng tạo thêm cơ hội thưởng thức, nhìn lại những giá trị văn hóa được lưu giữ qua ngôn ngữ điện ảnh.