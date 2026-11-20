Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã tập trung cao độ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, thứ nhất, về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét gần 50 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Thứ hai, về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thứ ba, về hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình, tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (trong đó có nội dung về: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; Việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Một số vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật;…).

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng bế mạc Kỳ họp./.