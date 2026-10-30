Chiêu lừa chiếm đoạt 400 triệu đồng của gã trai 9X

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, nắm bắt nhu cầu mua đất xây nhà của anh T., Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991, trú tại xã Tây Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden (có địa chỉ tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh).

Để tạo dựng niềm tin, Tân trực tiếp đưa nạn nhân cùng người thân đến xem đất, báo giá chuyển nhượng 2,85 tỷ đồng và sử dụng bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác để cam kết thực hiện thủ tục.

Tin tưởng đối tượng, ngày 22/5/2024, anh T. đã ký hợp đồng đặt cọc và chuyển khoản cho Tân số tiền 400 triệu đồng. Tuy nhiên, Tân không phải chủ sở hữu, cũng không được ủy quyền mua bán thửa đất này.

Bị can Nguyễn Hảo Tân.

Sau khi nhận tiền, Tân không thực hiện chuyển nhượng mà liên tục đưa ra lý do trì hoãn thực hiện hợp đồng. Sáng 21/6/2024, trong quá trình gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh rồi bất ngờ bỏ chạy, xé tài liệu thành nhiều mảnh vứt xuống đường nhằm tiêu hủy chứng cứ. Anh T. và gia đình đã kịp thời khống chế đối tượng, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Tân không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc xé giấy tờ và khai nhận đã chuyển số tiền đặt cọc cho một người tự giới thiệu là chủ đất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã tập trung xác minh hồ sơ đất, truy nguyên dòng tiền và phục hồi thành công 84 mảnh giấy bị xé. Kết quả giám định kết luận hai tài liệu gồm “Hợp đồng đặt cọc” (ký ngày 22/5/2024) và “Bản cam kết” (ký ngày 10/6/2024) đều do Tân viết và ký tên. Đồng thời, cơ quan Công an xác định số tiền 400 triệu đồng đặt cọc đã được Tân chuyển đến tài khoản ngân hàng mang tên người khác.

Trước những chứng cứ, tài liệu, ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hảo Tân để xử lý theo quy định pháp luật.