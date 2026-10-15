Chiêu lừa bán lại gói nghỉ dưỡng: Bóc trần ma trận của Phó giám đốc Công ty Zesttrip

Quá trình điều tra Công an TP Hà Nội xác định, thời gian từ khi Công ty Zesttrip được thành lập vào tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Đặng Thị Hà Lý, Phó Giám đốc (là đối tượng điều hành hoạt động thực tế của công ty) đã mua thông tin các khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Sau khi có danh sách, Đặng Thị Hà Lý đã chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các khách hàng này, đưa ra thông tin có người khác muốn mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao hơn giá khách hàng đã bỏ ra để mua các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của các công ty trước (thực tế không có ai có nhu cầu mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ này) để khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền dịch vụ tìm người mua.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, Công ty Zesttrip không thực hiện việc tìm kiếm hay liên hệ với ai để mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng mà chiếm đoạt.

Hiện Công an TP Nà Nội đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật