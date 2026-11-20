Theo kết quả điều tra, tháng 1/2020, Ngô Văn Vượng đưa ra thông tin có 26 ha đất tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đồng thời cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất đứng tên vợ chồng Vượng để tạo lòng tin.

Đối tượng Ngô Văn Vượng - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Ngày 16/1/2020, tin tưởng người phụ nữ tên Th. đã ký hợp đồng đặt cọc mua 5 ha đất với giá 220.000 đồng/m2. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chị Th. phát hiện khu đất không thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Vượng nên yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không được giải quyết.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2021, Vượng tiếp tục giới thiệu bán khu đất rộng 8,6 ha tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc cũ với giá 2 tỷ đồng/ha, kèm theo giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất và hình ảnh định vị vệ tinh. Tin tưởng, một phụ nữ tên L. đã nhiều lần chuyển cho Vượng tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Qua điều tra xác định, vợ chồng Vượng không có quyền sử dụng đối với khu đất này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/11/2025, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, ngày 16/3/2026, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Vượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/10/2026, Công an tỉnh An Giang ra Lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Vượng đã bỏ trốn nên ngày 16/11/2026 Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã. Đến ngày 19/11/2026, lực lượng công an đã bắt giữ Vượng khi đang lẩn trốn tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.