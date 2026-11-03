Chiêu đãi kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hôm nay không chỉ giới hạn trong khuôn khổ song phương, mà còn đóng góp cho hòa bình và ổn định chung của khu vực cũng như thế giới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại sự kiện.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu chúc mừng.

Đại sứ đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, trong đó khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm củng cố các quy tắc, vun đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau xây dựng một khu vực châu Á – Thái Bình Dương an toàn hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn, thịnh vượng hơn.

Các đại biểu nâng cốc chúc quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại sứ Ito Naoki cùng phu nhân chụp ảnh chung với Trung tướng Trương Mạnh Dũng.

Theo Đại sứ, được định hướng bởi tầm nhìn rõ ràng và thông điệp đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các hoạt động trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ngành quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam đã ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Ito Naoki, Trung tướng Trương Mạnh Dũng chụp ảnh lưu niệm với Tùy viên Quốc phòng các nước tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập lực lượng.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham quan một số hình ảnh về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam với Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày càng được củng cố, tăng cường. Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thường xuyên thăm lẫn nhau, tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.