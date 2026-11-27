Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng từ gene di truyền, nhưng dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ cũng quyết định khả năng phát triển tầm vóc. Ảnh: Nikkei Asia.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết khi đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao, cần phân biệt hai nhóm.

Nhóm không thể thay đổi gồm gene di truyền, chủng tộc và giới tính (nữ thường có chiều cao thấp hơn nam). Trong khi đó, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, lối sống và một số biện pháp y tế là những yếu tố có thể can thiệp.

Điều này đồng nghĩa trẻ có bố mẹ thấp không nhất thiết sẽ có chiều cao khiêm tốn. Ngược lại, dù sở hữu gene thuận lợi, trẻ vẫn có thể không đạt tiềm năng phát triển nếu thiếu dinh dưỡng, ít vận động hoặc thường xuyên thức khuya.

Theo chuyên gia, việc cải thiện tầm vóc cho thế hệ sau nên bắt đầu từ sớm. Ông nêu rõ cả bố và mẹ cần chú ý chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn, điều chỉnh tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, đồng thời bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết như sắt, canxi, axit folic.

"Thậm chí, nếu tôi không cao, tôi nên chọn bạn đời cao ráo để cải thiện gene cho con", PGS Hưng nói vui, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố di truyền và sự chuẩn bị từ sớm.

Trong thai kỳ, người mẹ cần kiểm soát mức tăng cân hợp lý, khám định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và bổ sung vi chất theo hướng dẫn của bác sĩ. Đây là những bước quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển của trẻ.

Sau khi trẻ chào đời, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. PGS Hưng lưu ý hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều trong lúc trẻ ngủ sâu, đặc biệt vào ban đêm. Vì vậy, thói quen thức khuya để xem tivi, sử dụng điện thoại hoặc chơi điện tử có thể khiến trẻ bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Bên cạnh đó, trẻ ít vận động thường ăn kém, ngủ không ngon, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất. Cha mẹ cần chủ động tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, đồng thời làm gương bằng cách ngủ sớm và tập thể dục thường xuyên.

Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là sức khỏe tinh thần. Áp lực học tập, căng thẳng kéo dài có thể khiến trẻ khó ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và quá trình tiết hormone tăng trưởng. Do đó, môi trường sống tích cực, ổn định về tâm lý cũng là điều kiện cần thiết để trẻ phát triển toàn diện.

Chuyên gia nhấn mạnh nếu cả bố và mẹ đều có chiều cao khiêm tốn, gia đình càng cần chú trọng đầu tư cho sức khỏe của trẻ. Gene di truyền không thể thay đổi, nhưng tầm vóc vẫn có thể được cải thiện thông qua chăm sóc đúng cách, đặc biệt nếu cha mẹ không bỏ lỡ 3 giai đoạn được xem là "cửa sổ vàng" phát triển chiều cao.