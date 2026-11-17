Lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người

VKSND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và các địa phương liên quan.

Trong đó đáng chú ý, bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Ba cấp dưới của ông Huấn, gồm: Lã Đức Mạnh (điều dưỡng Khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực), Đặng Việt Phong (bác sĩ Khoa Cấp cứu-hồi sức tích cực) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên Khoa Vi sinh) bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Bị can Trần Văn Quang (cựu Thẩm phán TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (cũ) và bị can Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP Bắc Ninh cũng truy tố 41 bị can khác.

Bị can Hoàng Văn Huấn thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp là bị án ở địa phương và các tỉnh, thành phố đến đầu thú, trình báo về việc đã bị tòa án xét xử phạt tù hoặc đang chuẩn bị xét xử.

Do không muốn đi chấp hành án hoặc mong được giảm nhẹ hình phạt, các bị án hoặc bị cáo mặc dù không mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc (lao độ 4) vẫn tìm cách liên hệ với Hoàng Văn Huấn để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án để sử dụng xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình làm hồ sơ bệnh án án lao phổi giả, các bị án, bị cáo có đưa tiền trực tiếp hoặc thông qua trung gian đưa tiền cho Huấn hoặc người giúp việc cho Huấn. Sau khi nhận bệnh án giả, những người này sử dụng làm tài liệu nộp cho tòa án để xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2025, Huấn đã chỉ đạo cấp dưới lập 164 hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho 114 người.

Chiêu biến người mang án tù thành bệnh nhân lao nặng

Cáo trạng cho thấy, khi có người nhờ làm hồ sơ bệnh lao giả, Hoàng Văn Huấn chỉ đạo và phân công Lã Đức Mạnh liên hệ với người có nhu cầu, hẹn thời gian đưa họ đến Bệnh viện Phổi Hà Nội khám.

Đồng thời, Mạnh hướng dẫn những người này khai báo với bác sĩ lâm sàng ban đầu khi vào viện các triệu chứng của bệnh lao phổi như khạc đờm kéo dài, ho ra máu, mệt mỏi, sút cân..., nhằm tạo căn cứ để bác sĩ chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang theo quy trình chuyên môn.

Sau khi khám lâm sàng, người bệnh được chỉ định xét nghiệm vi sinh, gồm xét nghiệm AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen, xét nghiệm Xpert MTB/RIF, xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực. Mạnh trực tiếp đưa họ đi lấy mẫu máu, mẫu đờm. Đối với kết quả xét nghiệm đờm và chụp X-quang ngực là những căn cứ quan trọng trong quá trình chẩn đoán, đánh giá tình trạng mắc bệnh lao phổi và mức độ tổn thương phổi của người bệnh

Theo cáo trạng, Huấn đã trực tiếp chỉ đạo, can thiệp làm sai lệch kết quả xét nghiệm và chẩn đoán theo hướng thể hiện người được khám mắc bệnh lao phổi. Cụ thể là Huấn chỉ đạo Đoàn Đức Thiện khi thực hiện xét nghiệm sử dụng mẫu bệnh phẩm của người bệnh khác (người bị bệnh thật), để đưa vào máy xét nghiệm thay cho mẫu bệnh phẩm của người mà Huấn yêu cầu làm giả kết quả, qua đó tạo ra kết quả xét nghiệm không đúng thực tế, thể hiện người này mắc bệnh lao phổi, đa kháng thuốc.

Đồng thời, Huấn trực tiếp can thiệp kết quả chụp X-quang ngực, để thể hiện hình ảnh tổn thương phù hợp với bệnh lao phổi nặng.

Theo quy trình của Bệnh viện Phổi Hà Nội, bệnh nhân chuyển từ Khoa Khám bệnh đến Khoa Cấp cứu thì phải được bàn giao, ghi nhận vào sổ giao nhận. Khoa Cấp cứu có trách nhiệm phân buồng bệnh, bố trí bác sĩ điều trị và điều dưỡng chăm sóc. Thông tin bệnh nhân mới nhập viện cũng phải được thông báo tại buổi giao ban đầu giờ làm việc ngày hôm sau.

Để tránh bị các y, bác sĩ khác phát hiện những người đến làm hồ sơ không thực sự mắc bệnh, Huấn chỉ đạo Mạnh trực tiếp đón họ lên Khoa Cấp cứu, không thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định của bệnh viện.

Theo chỉ đạo của Huấn, Mạnh cho những người này mặc quần áo bệnh nhân, bố trí nằm trên giường bệnh do bác sĩ Đặng Việt Phong điều trị, gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh, tạo hình ảnh họ đang được điều trị nội trú.

Một số bị can trong vụ án.

Những hình ảnh này được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi xác minh, nhằm tạo căn cứ chứng minh các trường hợp này đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Tiếp đến, Mạnh lập các tài liệu thuộc trách nhiệm của điều dưỡng như phiếu sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh nội trú, phiếu đánh giá người bệnh ban đầu của điều dưỡng chăm sóc, phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh hằng ngày.

Sau khi hoàn thiện các tài liệu, Mạnh chuyển hồ sơ cho Huấn tiếp tục hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án. Mặc dù theo quy định, hồ sơ bệnh án phải do bác sĩ điều trị trực tiếp thiết lập và ghi chép trong quá trình điều trị, nhưng Huấn vẫn tự soạn thảo trên máy tính của mình các tài liệu chuyên môn, gồm bệnh án nội khoa, biên bản hội chẩn bệnh nhân nặng, phiếu theo dõi điều trị...

Trong các tài liệu này, Huấn ghi sai sự thật về tình trạng bệnh của những người được làm hồ sơ, với nội dung chẩn đoán mắc lao phổi, AFB (+), nặng, tái phát, kháng đa thuốc; tiên lượng nặng, cần tiếp tục điều trị chuyên khoa lao. Hồ sơ còn thể hiện nếu không điều trị, bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và lây lan cho cộng đồng.

Sau đó, Huấn bảo Phong ký tên với tư cách bác sĩ điều trị trên những tài liệu do Huấn đã soạn sẵn. Huấn cũng ký xác nhận với tư cách lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện.

Khi hoàn thiện hồ sơ, Huấn sao y bệnh án rồi giao cho người môi giới hoặc thông qua Mạnh chuyển đến những người nhờ làm giả để sử dụng. Thực tế, những người này không mắc bệnh lao phổi và không phải điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Căn cứ kết quả khám xét, thu giữ và kiểm tra dữ liệu điện tử trên máy tính của Huấn, cơ quan điều tra xác định trong máy tính do Huấn quản lý lưu trữ dữ liệu liên quan đến việc lập hồ sơ bệnh án của những người được khám, điều trị tại bệnh viện. Các tệp tin chứa thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, biên bản hội chẩn, phiếu theo dõi điều trị và tài liệu liên quan đến quá trình khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lao.

Qua kiểm tra, đối chiếu các tập tin lưu giữ trên máy tính của Huấn, với hồ sơ bệnh án đã thu thập, lời khai, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện đã tham gia vào việc lập, hoàn thiện các hồ sơ bệnh án lao phổi không đúng thực tế cho 114 người, gồm 164 hồ sơ bệnh án giả.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huấn đã nhiều lần nhận tiền để thực hiện việc lập hồ sơ bệnh lao phổi độ 4 giả, không đúng với tình trạng sức khỏe thực tế của những người được lập hồ sơ, nhằm tạo căn cứ cho những người này sử dụng hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, tổng số tiền 1.180.000.000 đồng. Ngày 23/10/2026, Huấn và gia đình tự nguyện nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.