Chiêu bán 'tiền lượng tử' QFS và lời quảng bá về 48 quốc gia bảo chứng

Phát hành 5.000 token QFS, quảng bá được “48 quốc gia bảo chứng”

Năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, trụ sở tại Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Thân đứng tên người đại diện theo pháp luật, giữ chức Tổng giám đốc và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định Hồ Quốc Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán QFS. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, Thân được Trần Quang (sinh năm 1987) và Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972), cùng ở phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu QFS là nguồn tiền di sản được 48 quốc gia trên thế giới bảo chứng.

Thân còn được Phạm Thị Ba (sinh năm 1964, ở phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ trong việc tiếp cận và thụ hưởng được nguồn tiền di sản. Trần Quang và Phạm Thị Ba đồng thời giới thiệu với Thân về Trịnh Anh Minh (sinh năm 1960, ở Quảng Bình), người được cho là cũng có nguồn tiền di sản và cần được hỗ trợ tài chính.

Theo lời hứa, sau khi có được nguồn tiền di sản, Trịnh Anh Minh sẽ chi tiền để Công ty Triệu Nụ Cười thực hiện các dự án an sinh.

Từ những thông tin trên, Thân tổ chức phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Nhóm này quy ước mỗi đồng QFS TNCVN dành cho cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng, trong khi mỗi đồng dành cho doanh nghiệp có giá trị từ 39-52 triệu đồng.

Để thúc đẩy việc bán QFS, các bị can xây dựng chính sách hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Theo đó, nhân viên được hưởng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS cá nhân và từ 3-5 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS doanh nghiệp bán được.

Từ tháng 4-2024, Thân cùng đồng phạm tổ chức quảng bá QFS TNCVN theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, đưa ra những thông tin nhằm tạo niềm tin và thu hút cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Trong một buổi họp trực tuyến qua Zoom ngày 26-6-2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga (sinh năm 1981, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) xây dựng kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó Tổng giám đốc giới thiệu về QFS TNCVN.

Kết luận điều tra cho thấy, nội dung quảng bá giới thiệu Công ty Triệu Nụ Cười là doanh nghiệp có sứ mệnh an sinh, được tiếp cận “dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia”. Nhóm này đưa ra thông tin 70% dòng vốn tiếp nhận sẽ được dành cho an sinh xã hội, đồng thời quảng bá khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn.

Một nội dung khác được đưa ra là “tiền lượng tử” sẽ trở thành đồng tiền chung của thế giới và có thể thay thế tiền giấy trong tương lai.

Dùng thẻ an sinh, cửa hàng dân sinh để tạo niềm tin

Không chỉ bán QFS, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân còn phát hành “Thẻ An sinh” với mức trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm.

Theo nội dung quảng bá, người sở hữu thẻ có thể mua hàng với giá ưu đãi hoặc miễn phí trong phạm vi số tiền 500.000 đồng mỗi tuần vào thứ bảy và chủ nhật. Thẻ được giới thiệu là không giới hạn địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ thời điểm mua.

Để tạo dựng hình ảnh và niềm tin với khách hàng, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan tại Công ty Triệu Nụ Cười. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, hoạt động truyền thông, quảng bá cùng hệ thống cửa hàng được sử dụng để thu hút khách hàng tham gia mua QFS, mua "Thẻ An sinh" và các gói đầu tư an sinh.

Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện Hồ Quốc Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ hoạt động bán đồng QFS. Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác của 17 cá nhân và người đại diện các cửa hàng liên quan đến việc mua "Thẻ An sinh" và các gói đầu tư an sinh, với tổng số tiền được phản ánh hơn 12 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, ngoài hoạt động liên quan đến QFS, Hồ Quốc Thân còn đưa ra thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân. Số tiền này được sử dụng để trả nợ, thực hiện các chỉ tiêu và chi phí liên quan đến việc thành lập Công ty Triệu Nụ Cười.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đánh giá có đủ căn cứ kết luận Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của Hồ Quốc Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố Thân và các đồng phạm về các tội danh tương ứng theo quy định pháp luật.

Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân cùng 12 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”.