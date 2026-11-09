Chiều 9/11: Giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng, vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce
Trong phiên chiều 9/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng tại hầu hết các thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce.
So với phiên chốt trước (ngày 8/11), giá vàng bật tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo đó, một số thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với các thương hiệu trên, ở mức 138,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra giữ ở mức 141,7 triệu đồng/lượng. So với phiên chốt ngày 8/11, giá vàng miếng cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng tại các doanh nghiệp trên với mức tăng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước, tùy thương hiệu.
Trong đó, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày 8/11.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn có giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước; DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tại PNJ, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 136,8 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra so với phiên trước. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày 8/11.
Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên mức 4.119,4 USD/ounce. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch dao động từ 11,9 - 12,4 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chieu-911-gia-vang-tang-700000-dongluong-vang-the-gioi-vuot-moc-4100-usdounce-post1401230.html