Chiều 9/11: Giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng, vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce

So với phiên chốt trước (ngày 8/11), giá vàng bật tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo đó, một số thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với các thương hiệu trên, ở mức 138,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra giữ ở mức 141,7 triệu đồng/lượng. So với phiên chốt ngày 8/11, giá vàng miếng cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng tại các doanh nghiệp trên với mức tăng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước, tùy thương hiệu.

Trong đó, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày 8/11.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn có giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước; DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 136,8 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra so với phiên trước. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày 8/11.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên mức 4.119,4 USD/ounce. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch dao động từ 11,9 - 12,4 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.