Chiều 9-10, giá vàng tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giao dịch tại Công ty SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ ngày 9-10, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, báo giá ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC thêm 700.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ tăng thêm 1,1 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, báo giá ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra,

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 9-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.187,1 USD/ounce, tăng khoảng 12 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 53 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 8-10. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới, chênh lệch giữa hai thị trường đã nới rộng. Hiện giá vàng bán ra trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,7-13,3 triệu đồng/lượng, so với mức 11,8-12,6 triệu đồng/lượng vào sáng nay.