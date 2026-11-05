Chiều 5-11, giá vàng miếng SJC lao dốc
Giá vàng miếng SJC chiều 5-11 giảm mạnh so với buổi sáng, thu hẹp chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới.
Khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, về còn 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua nhưng giảm đến 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ. Công ty SJC chỉ giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng, niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn DOJI và Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 138,5 - 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 - 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với với sáng nay.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 5-11 (giờ Việt Nam) vẫn đi ngang so với buổi sáng, giao dịch ở mức 4.126 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 13,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,7 - 13,7 triệu đồng/lượng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chieu-5-11-gia-vang-mieng-sjc-lao-doc-post880234.html