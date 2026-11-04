Chiều 4-11, giá vàng trong nước vượt 140 triệu đồng một lượng

Theo đó, giá vàng miếng tại SJC giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng bán ra và 139,4 triệu đồng/lượng mua vào. Mức giao dịch này tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên buổi sáng 4-11 và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối phiên ngày 3-11.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136,1 triệu đồng/lượng và 140,1 triệu đồng/lượng. Tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với buổi sáng và tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối phiên ngày 3-11.

Tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn trơn giao dịch quanh ngưỡng mua vào - bán ra là 136,6 triệu đồng/lượng và 140,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI giao dịch quanh ngưỡng 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, đồng USD suy yếu cùng với đà sụt giảm mạnh mẽ của cả lợi suất danh nghĩa lẫn lợi suất thực tế của trái phiếu kho bạc Mỹ, đang tạo bệ đỡ vững chắc cho giá vàng. Thêm vào đó, nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước một chính quyền của ông Trump có thể khó đoán định và mang tính đối đầu hơn, đang mang lại động lực hấp dẫn cho người mua vàng.