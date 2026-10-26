Chiều 27-10, Khatoco Khánh Hòa tiếp đón Bình Minh Sài Gòn

Chiều 27-10, trên Sân vận động 19-8 Nha Trang, đội bóng Khatoco Khánh Hòa sẽ tiếp đón đội Bình Minh Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 5, Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia Sacombank League 2 2026 - 2027.

Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa mừng bàn thắng trên sân nhà 19-8 Nha Trang trong trận đấu hôm 23-10.

Sau 4 vòng đấu, Khatoco Khánh Hòa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Đình Tân đang tạm xếp vị trí thứ 3 với chuỗi trận bất bại (2 trận thắng, 2 hòa). Trong khi đó, đội khách Bình Minh Sài Gòn đang đứng vị trí thứ 7, với 2 trận thắng, 2 thua.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng 5, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sau chuỗi trận bất bại. Tuy vậy, Bình Minh Sài Gòn cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Lịch sử đối đầu ở 2 mùa giải gần đây, cả Khatoco Khánh Hòa và Bình Minh Sài Gòn đều có 1 trận thắng, 1 thua và 2 hòa.

Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Khatoco Khánh Hòa với sự bùng nổ của ngoại binh Oleksandr Kurakin đang thi đấu đầy hưng phấn và đã có 8 điểm. Do vậy, người hâm mộ hy vọng thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ tiếp tục chơi tốt, giành trọn 3 điểm trước Bình Minh Sài Gòn và nối dài chuỗi trận bất bại.