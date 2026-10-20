Chiều 20/10: Thợ cắm hoa làm không ngơi tay, khách xếp hàng dài chờ mua
Ghi nhận tại các sạp hoa trên phố Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), dòng người xếp hàng dài chờ mua hoa khiến con phố ùn tắc. Nhiều người cho biết phải đợi hơn hai giờ đồng hồ để mua được bó hoa ưng ý tặng người thân dịp 20/10.
Khách mua hoa xếp hàng dài kín vỉa hè, trong khi nhiều phương tiện dừng, đỗ tràn xuống lòng đường, gây ùn tắc cục bộ trên tuyến phố.
Chủ sạp hoa trên phố Nguyễn Khang cho biết phải huy động người nhà và bạn bè ra hỗ trợ cắm hoa, đồng thời không nhận đơn ship vì khách hàng đến mua trực tiếp rất đông.
Những bó hoa tươi được chuẩn bị để dành tặng những người phụ nữ thân yêu nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chieu-2010-tho-cam-hoa-lam-khong-ngoi-tay-khach-xep-hang-dai-cho-mua-post1395942.html