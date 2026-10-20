Chiều 20/10: Thợ cắm hoa làm không ngơi tay, khách xếp hàng dài chờ mua

Ghi nhận lúc 17 giờ, các ki-ốt bán hoa tại chợ Cầu Giấy, phố Nguyễn Khang, tấp nập khách đến mua hoa nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo quan sát, khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ.

Khách mua hoa xếp hàng dài kín vỉa hè, trong khi nhiều phương tiện dừng, đỗ tràn xuống lòng đường, gây ùn tắc cục bộ trên tuyến phố.

Theo chia sẻ của một nam sinh viên, các sạp hoa tại đây sẽ cắm hoa theo yêu cầu, với giá khoảng 200.000 – 250.000 đồng/bó, phù hợp với túi tiền của nhiều khách hàng.

Chủ sạp hoa trên phố Nguyễn Khang cho biết phải huy động người nhà và bạn bè ra hỗ trợ cắm hoa, đồng thời không nhận đơn ship vì khách hàng đến mua trực tiếp rất đông.

Nhiều khách hàng chia sẻ phải xếp hàng, chờ hơn hai giờ đồng hồ mới mua được bó hoa ưng ý tặng người thân dịp 20/10.

Những bó hoa tươi được chuẩn bị để dành tặng những người phụ nữ thân yêu nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Dự báo thị trường hoa tươi sẽ còn "sốt" đến hết ngày 20/10.