Chiều 18-9, giá vàng tăng thêm 600.000 đồng/lượng
Giá vàng trong nước chiều 18-9 vẫn chưa dừng đà tăng, tiếp tục nới rộng chênh lệch với giá vàng thế giới.
Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, báo giá ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra,
Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 18-9 (giờ Việt Nam) lên 4.377,9 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 8,9-9,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chieu-18-9-gia-vang-tang-them-600000-dongluong-post872269.html