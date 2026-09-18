Chiều 18-9, giá vàng tăng thêm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng chiều nay tiếp tục tăng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, báo giá ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra,

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 18-9 (giờ Việt Nam) lên 4.377,9 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 8,9-9,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay.