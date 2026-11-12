Chiều 12/11 giá xăng giảm mạnh về dưới 20.000 đồng/ lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm vào chiều ngày 12/11. Ảnh minh họa.

Theo điều hành liên bộ Tài chính Công thương, từ 15h ngày 12/11, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, cũng giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Mặt hàng dầu diezel 0,05S cũng giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S cũng giảm 2.263 đồng/kg, còn tối đa 19.742 đồng/kg.

Cùng với việc giảm giá, Liên Bộ Công Thương- Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng 600 đồng/lít và 1.000 đồng/kg với dầu mazut. Dầu diezel không phải trích lập quỹ.

Từ đầu tháng 11 đến nay giá xăng dầu trong nước liên tiếp giảm 4 lần. Giá các mặt hàng xăng hiện đã tương đương với hồi đầu tháng 10/2026. Giá xăng dầu giảm sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh.