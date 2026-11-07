Bộ phim Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính đang có màn khởi đầu đáng chú ý trên đường đua phim truyền hình Hoa ngữ tháng 11. Sau khi chính thức lên sóng ngày 5/11, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện tình yêu thanh xuân, mô-típ nữ chính chủ động theo đuổi và màn kết hợp lần đầu của hai diễn viên trẻ.

Ngày 6/11, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim xác nhận Chiết Ánh Trăng vượt mốc 7.000 điểm nhiệt trên iQIYI. Trước đó, tác phẩm lần lượt ghi nhận các cột mốc 6.500 và 7.000 điểm chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút ban đầu của dự án, đặc biệt khi phim mới bước vào những tập đầu tiên.

Chiết Ánh Trăng vượt 7000 điểm nhiệt sau 2 ngày.

Tuy nhiên, đến chiều 7/11, Chiết Ánh Trăng vẫn chưa chạm mốc 10.000 điểm như kỳ vọng của một bộ phận người xem. Bảng xếp hạng thời gian thực trên iQIYI cập nhật lúc 15h30 ghi nhận phim đạt 6.976 điểm nhiệt, đứng thứ ba trong danh sách phim truyền hình. Con số có thể thay đổi theo từng thời điểm cập nhật, nhưng ở thời điểm đối chiếu, chưa có xác nhận phim phá vạn.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, Chiết Ánh Trăng là phần cuối trong bộ ba Nam Vu, sau hai tác phẩm từng được chú ý là Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Phim có tổng cộng 27 tập, do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đảm nhận hai vai chính Phó Thức Tắc và Vân Ly. Dàn diễn viên còn có Lư Dương Dương, Lý Ca Dương, Hoàng Thánh Trì, Hoàng Đình Đình, Tạ Bân Bân và Triệu Bằng Hạo.

Câu chuyện bắt đầu khi Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, đến Nam Vu học cao học và tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc - chàng trai từng là hình mẫu lý tưởng trong ký ức thời trung học của cô. Từ mối tình đơn phương, Vân Ly dần chủ động bày tỏ tình cảm, tìm cách bước vào thế giới của người mình thương. Sự ấm áp và kiên trì của cô cũng khiến Phó Thức Tắc dần mở lòng.

Dù vậy, phim không chỉ dừng ở những khoảnh khắc ngọt ngào. Khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc, cả hai phải đối diện với khác biệt trong cách suy nghĩ, xử lý vấn đề và những tổn thương riêng. Họ từng chia xa, Vân Ly ra nước ngoài, còn Phó Thức Tắc phải tự vượt qua quá khứ để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Cuộc tái ngộ sau đó mở ra hành trình hàn gắn và tìm lại tình yêu.

Với lợi thế nguyên tác có lượng độc giả riêng, mô-típ tình cảm dễ tiếp cận cùng sự kết hợp của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu, Chiết Ánh Trăng vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích trong những ngày tiếp theo. Dẫu vậy, việc vượt 7.000 điểm nhiệt chưa đồng nghĩa với một cú bứt phá toàn diện. Khả năng giữ chân người xem và phản hồi sau khi các nút thắt tình cảm được đẩy lên mới là yếu tố quyết định đường dài của bộ phim.