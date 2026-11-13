Chiết Ánh Trăng trở thành hiện tượng phim tình cảm ở thị trường quốc tế

Chiết Ánh Trăng đang trở thành cái tên được chú ý trên thị trường phim truyền hình quốc tế khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng kể dù mới ra mắt. Tác phẩm có sự tham gia của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu bất ngờ vươn lên vị trí Top 1 về độ hot trên iQIYI quốc tế tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường giải trí lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với bộ phim, đặc biệt trong bối cảnh phim tình cảm Trung Quốc đang phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm đến từ các nền công nghiệp giải trí khác. Việc đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng tại nhiều thị trường cho thấy câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính đã tạo được sự quan tâm nhất định từ khán giả quốc tế.

Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính.

Không chỉ có thành tích trên nền tảng phát sóng, Chiết Ánh Trăng còn ghi nhận lượng tương tác đáng chú ý trên các mạng xã hội quốc tế. Nhiều phân cảnh trong phim thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành chủ đề được người hâm mộ chia sẻ và thảo luận. Những khoảnh khắc tương tác giữa Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu cũng góp phần giúp tác phẩm tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả bên ngoài Trung Quốc.

Đáng chú ý, sức lan tỏa của bộ phim còn được thể hiện qua những hoạt động quảng bá tại nước ngoài. Chiết Ánh Trăng xuất hiện trên trang bìa một tạp chí chuyên về phim truyền hình Trung Quốc tại Nhật Bản. Trong khi đó, hình ảnh quảng bá tác phẩm được trình chiếu trên các màn hình LED ngoài trời tại những khu thương mại sầm uất của Hàn Quốc, bao gồm Myeongdong và Sinchon.

Việc một bộ phim truyền hình Trung Quốc được quảng bá tại những địa điểm đông đúc, có sức ảnh hưởng về văn hóa và tiêu dùng như vậy cho thấy mức độ quan tâm dành cho tác phẩm. Đây cũng là minh chứng cho cách các nền tảng trực tuyến đang góp phần đưa phim Hoa ngữ tiếp cận khán giả quốc tế nhanh chóng hơn.

Chiết Ánh Trăng duy trì độ hot top 1 tại nhiều quốc gia.

Về phía hai diễn viên chính, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đều là những gương mặt nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ. Lâm Nhất sở hữu ngoại hình nổi bật cùng kinh nghiệm tham gia nhiều dự án tình cảm, trong khi Lư Dục Hiểu ngày càng được chú ý nhờ những vai diễn có màu sắc đa dạng. Sự kết hợp của cả hai trong Chiết Ánh Trăng được kỳ vọng sẽ tạo thêm dấu ấn cho dòng phim ngôn tình Hoa ngữ.

Trong bối cảnh nhiều tác phẩm phải nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng bên ngoài thị trường nội địa, thành tích của Chiết Ánh Trăng là một điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ thu hút người xem tại Trung Quốc, bộ phim còn từng bước tạo được độ nhận diện ở nhiều quốc gia châu Á, qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của dòng phim tình cảm Hoa ngữ trên thị trường quốc tế.