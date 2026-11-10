Chiết Ánh Trăng hụt hơi trước hai phim hot của Trúc Dĩ

Được kỳ vọng tiếp nối thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành, Chiết Ánh Trăng (Gấp Ánh Trăng) lại đang có màn thể hiện khá chật vật tại thị trường Trung Quốc. Dù sở hữu nguyên tác nổi tiếng cùng sự góp mặt của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu, bộ phim vẫn chưa tạo được hiệu ứng tương xứng sau những ngày đầu lên sóng.

Theo số liệu lượt xem được ghi nhận trong ba ngày đầu phát sóng, Chiết Ánh Trăng lần lượt đạt 5,28 triệu, 7,58 triệu và 7 triệu lượt xem. Đáng chú ý, sau khi tăng trưởng ở ngày thứ hai, lượng xem của phim bất ngờ giảm xuống trong ngày thứ ba. Những con số này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc, đặc biệt khi tác phẩm từng được đặt nhiều kỳ vọng nhờ sức hút từ thương hiệu Nam Vu.

Chiết Ánh Trăng với sự tham gia của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu.

Trước đó, Vụng Trộm Không Thể Giấu với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn từng tạo nên cơn sốt nhờ câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào, trở thành một trong những bộ phim ngôn tình được nhắc đến nhiều trên màn ảnh Hoa ngữ. Tiếp nối thành công ấy, Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính tiếp tục gây chú ý, giúp sức hút của vũ trụ Nam Vu được duy trì.

Áp lực dành cho Chiết Ánh Trăng càng lớn khi đặt cạnh hai tác phẩm trước của Trúc Dĩ. Vụng Trộm Không Thể Giấu từng chạm mốc 10.000 điểm nhiệt chỉ sau khoảng 30 giờ phát sóng, trong khi Khó Dỗ Dành cũng làm được điều này sau khoảng 41 giờ. Đáng chú ý, Khó Dỗ Dành còn đạt mức nhiệt cao nhất 10.376 điểm trên Youku. Những thành tích này cho thấy sức hút mà các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Trúc Dĩ từng tạo ra, đồng thời khiến màn thể hiện của Chiết Ánh Trăng trở nên lép vế hơn khi chưa thể tái lập hiệu ứng tương tự.

Chính vì vậy, việc Chiết Ánh Trăng chưa thể tạo ra hiệu ứng tương tự khiến không ít khán giả thất vọng. Một bộ phận người xem cho rằng phim đang gặp vấn đề trong khâu hình ảnh, âm thanh và cách triển khai câu chuyện.

Khó Dỗ Dành phá vạn chỉ sau 41 giờ ra mắt.

Một bình luận nhận xét đoàn phim quá chú trọng việc tạo những khoảnh khắc lãng mạn để quảng bá cặp đôi mà bỏ qua tính logic của diễn biến. Người này phàn nàn các hiệu ứng ánh sáng vàng xuất hiện thường xuyên, thậm chí khiến gương mặt diễn viên trở nên khó nhìn. Phần âm thanh và giọng thoại cũng bị nhận xét thiếu rõ ràng, làm giảm trải nghiệm theo dõi.

Một số ý kiến khác lại đặt câu hỏi về lựa chọn diễn viên và chiến lược đầu tư của đoàn phim. Có khán giả cho rằng nam chính liên tục tham gia các dự án tình cảm hiện đại nhưng chưa tạo được thành tích nổi bật, trong khi nữ chính cũng chưa có dấu ấn đủ mạnh để bảo chứng sức hút. Vì vậy, việc nhà sản xuất đẩy mạnh quảng bá khiến kỳ vọng dành cho tác phẩm càng lớn, đồng thời kéo theo nhiều tranh luận khi kết quả không như mong đợi.

Đáng chú ý, lời giải thích cho rằng phim có nhịp kể chậm cũng không thuyết phục được một bộ phận người xem. Theo họ, nhiều tác phẩm có tiết tấu chậm vẫn đạt thành tích tốt nếu nội dung đủ hấp dẫn và cách kể chuyện có chiều sâu. Do đó, vấn đề của Chiết Ánh Trăng không đơn thuần nằm ở việc khán giả thiếu kiên nhẫn mà còn có thể xuất phát từ chất lượng tổng thể của bộ phim.

Bên cạnh đó, cách quảng bá tập trung vào phản ứng và tương tác giữa hai diễn viên chính cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng việc quá chú trọng hiệu ứng ghép đôi ngoài đời có thể khiến công chúng quan tâm đến chuyện tình cảm của diễn viên nhiều hơn chính nội dung tác phẩm.

Chiết Ánh Trăng vướng phải ý kiến việc quá chú ý làm nổi bật cảnh 'lãng mạn' giữa hai diễn viên.

Dẫu vậy, ba ngày đầu phát sóng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng về thành công của Chiết Ánh Trăng. Bộ phim còn cơ hội cải thiện thành tích nếu nội dung những tập tiếp theo tạo được bước ngoặt và giữ chân người xem. Trong bối cảnh sức nóng tại thị trường nội địa chưa đạt kỳ vọng, thị trường quốc tế có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp tác phẩm mở rộng độ phủ sóng.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, Chiết Ánh Trăng rõ ràng phải đối mặt với áp lực lớn khi được đặt cạnh hai người tiền nhiệm đình đám. Cùng chung vũ trụ Nam Vu nhưng Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu vẫn chưa thể giúp bộ phim tái lập thành công mà Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành từng tạo nên.