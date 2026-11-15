Chiết Ánh Trăng của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu phá 100 triệu lượt xem

Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính vừa cán mốc hơn 100 triệu lượt xem hiệu quả trên toàn mạng. Thành tích được ghi nhận theo dữ liệu mới nhất từ Maoyan, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bộ phim trong thời gian phát sóng. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với dự án khi sức hút của tác phẩm tiếp tục được thể hiện qua các chỉ số trực tuyến.

Ngay từ khi lên sóng, Chiết Ánh Trăng đã nhận được sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa hai diễn viên trẻ được khán giả yêu thích. Lâm Nhất đảm nhận vai nam chính, trong khi Lư Dục Hiểu tiếp tục thử sức với hình tượng nữ chính trong một dự án ngôn tình hiện đại. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ, vì vậy màn kết hợp lần này trở thành một trong những điểm được chú ý trước ngày phim ra mắt.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đảm nhận hai vai chính trong phim Chiết Ánh Trăng.

Sức hút của một bộ phim ngôn tình không chỉ nằm ở câu chuyện tình cảm mà còn phụ thuộc đáng kể vào khả năng tạo sự đồng điệu giữa hai diễn viên chính. Với Chiết Ánh Trăng, sự xuất hiện của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu mang đến kỳ vọng về một cặp đôi màn ảnh có ngoại hình phù hợp với màu sắc trẻ trung của tác phẩm. Những tương tác giữa hai nhân vật cũng là yếu tố được khán giả quan tâm trong quá trình theo dõi phim.

Việc vượt mốc 100 triệu lượt xem hiệu quả cho thấy Chiết Ánh Trăng đã bước đầu tạo được sức hút trên các nền tảng trực tuyến. Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với một bộ phim vẫn đang trong thời gian phát sóng, nhất là khi thị trường phim Hoa ngữ liên tục xuất hiện những dự án mới cạnh tranh sự chú ý của người xem.

Dẫu vậy, con số này cần được hiểu đúng là lượt xem hiệu quả theo hệ thống thống kê của Maoyan, không đồng nghĩa với 100 triệu khán giả riêng biệt hay tổng lượt phát trên tất cả nền tảng. Chỉ số này phản ánh mức độ quan tâm dành cho tác phẩm theo phương pháp đo lường của đơn vị thống kê, nhưng chưa thể đại diện cho toàn bộ chất lượng nội dung hay mức độ hài lòng của khán giả.

Chiết Ánh Trăng vượt mốc 100 triệu lượt xem hiệu quả theo dữ liệu Maoyan.

Đáng chú ý, bộ phim vẫn đang trong thời gian phát sóng nên thành tích có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tới. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, chất lượng các tập mới và phản ứng của người xem sẽ quyết định liệu tác phẩm có thể duy trì sức nóng hay không. Một cột mốc lượt xem ban đầu là tín hiệu tích cực, nhưng khả năng giữ chân khán giả mới là phép thử quan trọng đối với một bộ phim truyền hình.

Với thành tích vừa đạt được, Chiết Ánh Trăng có thêm cơ sở để ghi dấu ấn trong cuộc cạnh tranh của dòng phim ngôn tình Hoa ngữ. Đối với Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu, đây cũng là dịp để màn kết hợp của cả hai tiếp cận thêm đông đảo người xem. Khán giả hiện tiếp tục chờ đợi những tập phim tiếp theo, đồng thời theo dõi liệu sức hút của cặp đôi chính có thể giúp tác phẩm chinh phục thêm những cột mốc mới.