Chiết Ánh Trăng của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu ấn định ngày lên sóng

Bộ phim truyền hình Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính vừa chính thức công bố lịch phát sóng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ phim Hoa ngữ. Theo thông báo từ tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim ngày 2/11, tác phẩm sẽ lên sóng từ ngày 5/11/2026, độc quyền trên nền tảng iQIYI và phát sóng truyền hình trên đài Giang Tô.

Thông tin này khiến khán giả mong chờ bởi Chiết Ánh Trăng là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, đồng thời là phần cuối trong bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh Nam Vu. Trước đó, hai câu chuyện thuộc cùng thế giới này là Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành từng nhận được sự quan tâm lớn khi được chuyển thể thành phim truyền hình.

Lâm Nhất vào vai Phó Thức Tắc.

Trong phim, Lâm Nhất đảm nhận vai Phó Thức Tắc, một thiên tài nghiên cứu khoa học có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm lặng. Trong khi đó, Lư Dục Hiểu vào vai Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, thường rụt rè và thiếu tự tin khi đối diện với người khác. Tuy nhiên, ở thế giới trực tuyến, cô lại là một nhà sáng tạo nội dung video tự tin, năng động.

Câu chuyện bắt đầu khi Vân Ly quyết định đăng ký học cao học tại Nam Vu để chứng minh bản thân có thể sống độc lập. Trước ngày nhập học, cô nhận lời tham gia trải nghiệm tại một trung tâm thực tế ảo địa phương và bất ngờ gặp lại Phó Thức Tắc - chàng trai từng là hình mẫu lý tưởng, cũng là người cô thầm thương từ thời trung học.

Từ tình cảm đơn phương, Vân Ly quyết định chủ động theo đuổi người mình yêu. Sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực của cô dần khiến Phó Thức Tắc mở lòng. Hai người bước vào mối quan hệ ngọt ngào, cùng trải qua những rung động đầu đời và khoảng thời gian yêu đương đáng nhớ.

Lư Dục Hiểu hóa thân thành Vân Ly.

Tuy nhiên, chuyện tình không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn. Khác biệt trong cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề khiến cả hai dần nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến chia tay. Vân Ly ra nước ngoài, còn Phó Thức Tắc phải đối diện với những tổn thương sâu kín trong quá khứ. Sau này, khi Vân Ly trở về, anh quyết tâm theo đuổi cô một lần nữa, đồng thời tập trung dẫn dắt nhóm nghiên cứu chinh phục những mục tiêu khoa học mới. Từ đó, cả hai có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm và viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.

Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Lư Dương Dương, Lý Ca Dương, Hoàng Thánh Trì, Hoàng Đình Đình, Tạ Bân Bân, Triệu Bằng Hạo và Bùi Giai Hân. Tác phẩm do Trương Bác Dục đạo diễn, được kỳ vọng mang đến câu chuyện tình yêu hiện đại kết hợp những chủ đề về trưởng thành, chữa lành và hành trình vượt qua giới hạn của bản thân.

Đáng chú ý, hoạt động quảng bá trước ngày lên sóng cũng đang được đẩy mạnh. Ngày 3/11, đoàn phim phát hành phiên bản ca khúc It's You do chính Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu thể hiện. Đây là một trong những ca khúc nhạc phim được khán giả chú ý, góp thêm không khí lãng mạn cho màn kết hợp của hai diễn viên.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lần đầu kết hợp trong Chiết Ánh Trăng.

Với nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết được yêu thích, sự góp mặt của hai gương mặt trẻ Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu cùng vị trí là phần cuối của bộ ba Nam Vu, Chiết Ánh Trăng đang là một trong những phim tình cảm Hoa ngữ đáng chú ý trong tháng 11. Tác phẩm sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 5/11 trên iQIYI và Giang Tô Vệ Thị.