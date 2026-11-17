Dự án sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn xã Chiềng Sung.

Xã Chiềng Sung có diện tích tự nhiên 109,28 km², dân số hơn 14.260 người. Căn cứ nhu cầu thực tế, xã tập trung rà soát, lựa chọn các công trình cấp thiết, phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn; ưu tiên những công trình có tính kết nối, phục vụ đông đảo nhân dân, hạn chế đầu tư dàn trải, kéo dài.

Bà Bùi Thị Định, Trưởng phòng Kinh tế xã Chiềng Sung, cho biết: Năm 2026, xã được giao triển khai 10 công trình hạ tầng, với tổng nguồn vốn hơn 39,9 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân hơn 15,1 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch; hoàn thành 3 công trình, gồm: Nhà lưu trú, công vụ và các công trình phụ trợ phục vụ cán bộ, công chức được điều động đến công tác tại xã, tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng; kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đường và đường vào điểm trường Chan Chiềng thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn, tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỷ đồng; hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường trục chính các bản trung tâm xã, tổng mức đầu tư gần 2,3 tỷ đồng.

Thi công Dự án đường liên bản Sài Lương - Nặm Luông - Tong Tải.

Trong số các công trình đang triển khai, dự án đường liên bản Sài Lương - Nặm Luông - Tong Tải có chiều dài gần 8 km, tổng mức đầu tư 19,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Dự án đã giải ngân hơn 8,3 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bà Hờ Thị Cở, Bí thư Chi bộ bản Tong Tải, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường chủ yếu là đường đất, nhiều đoạn đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, hàng hóa và đi lại của nhân dân, giáo viên, học sinh. Được Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường, bà con trong bản rất phấn khởi, đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi hơn”.

Kiểm tra, giám sát thi công tại công trình Trường THCS Chiềng Sung.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, xã Chiềng Sung đang triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Các hạng mục tập trung sửa chữa, cải tạo phòng học, sân trường, xây dựng mái che và hoàn thiện công trình phụ trợ tại Trường THCS Chiềng Sung, Trường THCS Chiềng Chăn và một số điểm trường mầm non, tiểu học.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sung, cho biết: Nhà trường được đầu tư sửa chữa cổng trường, san lấp mặt bằng, xây dựng tường chắn, hàng rào bảo vệ, cải tạo hệ thống thoát nước và đổ bê tông sân trường. Các hạng mục sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo cảnh quan trường học khang trang, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

San lấp mặt bằng triển khai xây dựng dự án tại xã Chiềng Sung.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ các công trình năm 2026, xã Chiềng Sung đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xác định danh mục công trình ưu tiên và nguồn lực thực hiện. HĐND xã đã thông qua nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, với tổng nguồn vốn hơn 40,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hơn 12,4 tỷ đồng, bố trí cho 7 công trình; nguồn thu tiền sử dụng đất theo phân cấp hơn 480 triệu đồng, lồng ghép thực hiện 3 dự án khởi công mới; nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 27,6 tỷ đồng, bố trí cho 14 công trình, gồm 11 công trình khởi công mới và 3 công trình sửa chữa, nâng cấp.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Chiềng Sung.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính kết nối, trực tiếp phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát thi công và quản lý, khai thác công trình sau đầu tư; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, phát huy nội lực trong nhân dân, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với việc lựa chọn các công trình phù hợp nhu cầu thực tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, xã Chiềng Sung đang từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.