Chiềng Sinh phát huy lợi thế, phát triển kinh tế bền vững

Những mô hình kinh tế hiệu quả

Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng tại tổ 9, phường Chiềng Sinh, do HTX Du lịch nông nghiệp Rừng Vàng đầu tư, đưa vào khai thác từ năm 2019. Với định hướng phát triển không gian trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, khu du lịch trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Du khách tham quan trải nghiệm Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng, tại tổ 9, phường Chiềng Sinh.

Ông Phạm Văn Kiên, Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Rừng Vàng, cho biết: HTX hiện được giao quản lý, khai thác 8,7 ha đất để phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng, cảnh quan và môi trường. Từ đầu năm đến nay, khu du lịch đã đón khoảng 7.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Thời gian tới, HTX sẽ đầu tư thêm các hạng mục lưu trú homestay, tắm suối, tắm lá thuốc, đa dạng hóa các dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Cùng với phát triển du lịch sinh thái, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Chiềng Sinh đang phát huy hiệu quả kinh tế. Tại Công ty cổ phần Thương mại Duy Khánh, tổ 12, đơn vị đã phát triển mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp trên diện tích gần 10 ha, với các loại cây, như: Cà phê, na, nhãn ánh vàng, nho hạ đen, chanh leo... Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của Công ty đạt trên 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương và khoảng 20 lao động thời vụ.

Công nhân Công ty cổ phần Thương mại Duy Khánh thu hoạch chanh leo.

Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty, chia sẻ: Xác định sản xuất theo hướng bền vững, lâu dài, Công ty định hướng canh tác an toàn, từng bước tiếp cận phương thức hữu cơ; đầu tư nhà màng, mái nilon trong suốt, hệ thống giàn leo và tưới nhỏ giọt hiện đại. Trong quá trình sản xuất, Công ty không sử dụng thuốc diệt cỏ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường.

Cùng với các doanh nghiệp, HTX, nhiều hộ dân phường Chiềng Sinh đã chủ động chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai; phát triển các mô hình trồng nho, xoài, thanh long ruột đỏ, cà phê, rau an toàn và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Một số hộ đầu tư du lịch cộng đồng, homestay gắn với cảnh quan sinh thái, trồng sen phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh của du khách. Các mô hình góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Hướng tới phát triển kinh tế bền vững

Phường Chiềng Sinh hiện có hơn 1.000 ha cây ăn quả, trên 1.692 ha cà phê, 187 ha lúa và 26,5 ha rau màu các loại. Chất lượng, sản lượng và giá trị nông sản từng bước được nâng cao. UBND phường chủ động kết nối với các đơn vị thu mua, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra cho người sản xuất. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì với tổng đàn gia súc, gia cầm 19.590 con. Toàn phường có 13 HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình nuôi gà Lạc Thủy tại tổ 4, phường Chiềng Sinh.

Đồng hành với người dân, phường Chiềng Sinh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất cho người dân. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh triển khai 3 mô hình nuôi gà Lạc Thủy trên địa bàn. Các mô hình bước đầu phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, góp phần chuyển đổi chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tham gia mô hình nuôi gà Lạc Thuỷ từ tháng 6/2026, ông Lò Văn Hiến, tổ 4 được hỗ trợ 500 con gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh. Ông Hiến thông tin: Sau 4 tháng nuôi, gà đạt trọng lượng bình quân từ 1,8-2,2 kg/con, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Nhận thấy mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, gia đình tiếp tục duy trì chăn nuôi, hướng tới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng, tại tổ 9, phường Chiềng Sinh.

Phường Chiềng Sinh phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất các cây trồng chủ lực, như: Cà phê, mận, xoài… đạt từ 150 triệu đồng/ha đất canh tác trở lên. Trong nhiệm kỳ, địa phương đặt mục tiêu đón từ 261.000 lượt khách du lịch trở lên, doanh thu du lịch và dịch vụ đạt trên 61 tỷ đồng. Hiện nay, toàn phường có 970 doanh nghiệp tư nhân, HTX và hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động; phấn đấu thành lập mới 300 doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh cá thể. Cùng với phát triển kinh tế, phường chú trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, cho biết: Để thực hiện các mục tiêu đề ra, phường tập trung phát triển vùng cà phê bền vững theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, mở rộng diện tích cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận 4C, Rainforest Alliance (RA) và hữu cơ. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại an toàn sinh học; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Du khách check in ở đầm hoa sen tổ 14, phường Chiềng Sinh.

Phường cũng khuyến khích chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình trồng nho, xoài, thanh long ruột đỏ, gắn phát triển sản phẩm OCOP với dịch vụ và du lịch. Đồng thời, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, liên kết với các địa phương lân cận để khai thác tiềm năng, lợi thế; rà soát quy hoạch, đầu tư các khu du lịch sinh thái, điểm du lịch cộng đồng và homestay.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chủ động của người dân, phường Chiềng Sinh đang phát huy lợi thế, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế bền vững, xây dựng đô thị xanh, văn minh./.