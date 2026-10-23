Chiềng Sinh lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Lực lượng chức năng phường Chiềng Sinh tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Lập lại trật tự đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, UBND phường Chiềng Sinh đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan. Trong đó, giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ, bản tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ được chú trọng, gắn với vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển vật dụng, hàng hóa, trả lại không gian giao thông.

Tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, khu vực chợ Noong Đúc, tổ 2, phường Chiềng Sinh, công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, đa số các hộ kinh doanh đã chuyển vào khu chợ tạm do phường bố trí. Tại một số vị trí, vẫn còn hộ kinh doanh sử dụng vỉa hè để bày bán hàng hóa. Sau khi được tổ công tác của phường tuyên truyền, vận động, nhiều hộ đã tự giác thu dọn hàng hóa, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Tổ công tác UBND phường kiểm tra tình trạng đỗ xe không đúng quy định.

Anh Hoàng Tùng Lâm, tiểu thương kinh doanh thức ăn chín tại khu chợ tạm Noong Đúc, chia sẻ: Trước đây, việc buôn bán ngoài đường gặp nhiều bất tiện do thời tiết nắng, mưa thất thường; tình trạng ùn tắc thường xảy ra, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khi được phường bố trí địa điểm kinh doanh tại chợ tạm, bà con phấn khởi chuyển vào buôn bán, có nơi kinh doanh ổn định, thuận tiện hơn cho cả người bán và người mua.

Lực lượng chức năng phường Chiềng Sinh tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATGT tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, tổ 2, Chiềng Sinh.

Phường Chiềng Sinh tập trung giải tỏa vi phạm tại các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, đường đô thị và những khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, như: Đường Lê Trọng Tấn, khu vực chợ Noong Đúc; đường Lê Duẩn; cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chợ xi măng tổ 5, chợ Ka Láp... Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dựng mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định và dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông. Cùng với đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp tổ dân phố, bản; vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, phường Chiềng Sinh đã tổ chức cho 230 hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông; tổ chức các đợt ra quân, tháo dỡ 105 trường hợp mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và vật cản ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Hộ tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, cho biết: Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước, duy trì kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm; đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tổ dân phố, bản và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, tập trung kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, diện mạo trên địa bàn phường Chiềng Sinh đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm trật tự, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bên cạnh sự quyết liệt trong quản lý, xử lý vi phạm, các hộ kinh doanh và người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành để duy trì đường thông, hè thoáng, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị Chiềng Sinh ngày càng văn minh, sạch đẹp.