Chiềng Sinh bước đầu thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Cùng dự có đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh; các thành viên đoàn khảo sát; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với phường Chiềng Sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại cuộc khảo sát.

Phường Chiềng Sinh được thành lập trên cơ sở sắp xếp xã Chiềng Ngần và phường Chiềng Sinh (cũ), có 15 tổ dân phố, diện tích 68,40 km², dân số 27.099 người. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường tập trung kiện toàn tổ chức, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho người dân. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; toàn phường có 855 ha lúa 2 vụ, 1.716 ha cây ăn quả, 1.261 ha cà phê và 120 ha rau màu; triển khai 43 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, tổng mức đầu tư khoảng 70,598 tỷ đồng. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động nền nếp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phần mềm chuyên ngành được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Lãnh đạo phường Chiềng Sinh báo cáo tại cuộc khảo sát.

Phát biểu tại cuộc khảo sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của phường Chiềng Sinh trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm; kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, quá tải ở một số lĩnh vực; rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, quản lý chặt chẽ tài sản công, hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.