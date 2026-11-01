Chiềng Mung vệ sinh môi trường, bảo quản cơ sở vật chất tại các điểm trường dôi dư sau sắp xếp

Các lực lượng tham gia dọn dẹp tại điểm trường bản Giàn.

Hơn 120 đoàn viên, thanh niên thuộc: Đoàn xã Chiềng Mung, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 và Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản, đã tiến hành quét dọn phòng học, hành lang, sân trường; thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, vệ sinh khuôn viên các điểm trường để bàn giao lại cho các bản quản lý.

Các lực lượng tham gia vệ sinh điểm trường tại bản Quỳnh Giàn.

Đoàn viên thành niên xã Chiềng Mung quét dọn lớp học tại điểm trường bản Quỳnh Giàn.

Hoạt động của Đoàn xã Chiềng Mung góp phần giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất tại các điểm trường; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế hư hỏng, thất thoát, không để cơ sở vật chất bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí.