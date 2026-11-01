Chiềng Mung vệ sinh môi trường, bảo quản cơ sở vật chất tại các điểm trường dôi dư sau sắp xếp
Ngày 1/11, Đoàn xã Chiềng Mung tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, bảo quản cơ sở vật chất tại 9 điểm trường dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng do sắp xếp các đơn vị trường học trên địa bàn.
Hơn 120 đoàn viên, thanh niên thuộc: Đoàn xã Chiềng Mung, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 và Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản, đã tiến hành quét dọn phòng học, hành lang, sân trường; thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, vệ sinh khuôn viên các điểm trường để bàn giao lại cho các bản quản lý.
Hoạt động của Đoàn xã Chiềng Mung góp phần giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất tại các điểm trường; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế hư hỏng, thất thoát, không để cơ sở vật chất bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-chieng-mung/chieng-mung-ve-sinh-moi-truong-bao-quan-co-so-vat-chat-tai-cac-diem-truong-doi-du-sau-sap-xep-QhPTjp3vR.html