Chiềng Mung khơi dậy tiềm năng vùng cao nguyên

Lãnh đạo xã Chiềng Mung đối thoại với các doanh nghiệp, HTX.

Một trong những lợi thế của xã Chiềng Mung là có Khu công nghiệp Mai Sơn nằm ven quốc lộ 6, thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến và vận chuyển hàng hóa. Khu công nghiệp có quy mô 150 ha, trong đó giai đoạn I rộng 63,7 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 65%. Đến nay, khu công nghiệp có 10 dự án đầu tư còn hiệu lực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, trong đó có chế biến nông sản. Nổi bật là Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La, thuộc Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2025. Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 245 tỷ đồng, công suất thiết kế 90.000 tấn sản phẩm/năm, tương đương 300 tấn/ngày, góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu các sản phẩm từ cây sắn.

Ông Vũ Hưng Bình, Giám đốc Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La, cho biết: Việc lựa chọn đầu tư tại Khu công nghiệp Mai Sơn xuất phát từ lợi thế về vùng nguyên liệu, giao thông và hạ tầng sản xuất. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức thu mua nguyên liệu, chế biến và vận chuyển sản phẩm. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất mà còn góp phần nâng cao giá trị cây sắn, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, Chiềng Mung còn có nhiều HTX năng động, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Điển hình, tại HTX Đoàn Kết, những diện tích cây ăn quả trồng xen cà phê đang được chăm sóc theo quy trình sản xuất mới. Trên tổng diện tích 50 ha, HTX duy trì gần 30 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, diện tích còn lại áp dụng quy trình VietGAP. Đáng chú ý, HTX đang phát triển mô hình chanh leo vàng hương ổi với diện tích 1,1 ha, trong đó 5.000 m² đã cho thu hoạch. Vụ đầu tiên, HTX dự kiến đạt sản lượng khoảng 17 tấn quả, giá bán từ 50.000-80.000 đồng/kg.

Mô hình chanh leo vàng hương ổi tại HTX Đoàn Kết, xã Chiềng Mung.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc HTX Đoàn Kết, chia sẻ: Những ngày đầu chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ, các thành viên gặp không ít khó khăn do phải thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận quy trình kỹ thuật mới. Sau 3 năm kiên trì thực hiện, HTX đã từng bước làm chủ kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, thu nhập bình quân từ diện tích cây ăn quả đạt 400-500 triệu đồng/ha/năm, cao hơn nhiều so với trước đây.

Cũng lựa chọn hướng đi nâng cao giá trị sản phẩm, HTX Quý Huy tập trung phát triển các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, táo và cam. Trong đó, giống cam mới được đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2021, với 6 ha, vụ năm nay, HTX dự kiến thu hoạch khoảng 30 tấn quả cam, giá bán đầu vụ từ 50.000-60.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Văn Huy, Giám đốc HTX, cho biết: Cam được chăm sóc theo hướng hữu cơ, quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt đặc trưng, được thị trường đón nhận. Để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ, HTX đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với cam rốn lồi và táo Đài Loan. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Sự phát triển của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Hiện nay, xã Chiềng Mung có 36 doanh nghiệp, 25 hợp tác xã đang hoạt động và hơn 560 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất. Trong 9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận trên 300 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới 172 hồ sơ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, mở rộng, tạo thêm việc làm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cà chua hữu cơ được sản xuất trong nhà màng tại xã Chiềng Mung.

Xác định doanh nghiệp, hợp tác xã là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, xã Chiềng Mung tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, thông tin: Xã tiếp tục duy trì việc tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, HTX, trực tiếp lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc khơi dậy tiềm năng của vùng đất cao nguyên cùng sự phát triển của các nhà máy gắn với vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp, hợp tác xã đang mang lại cho nơi đây một sức sống mới. Sự chủ động của các cơ sở sản xuất kết hợp cùng giải pháp hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương sẽ là đòn bẩy thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.