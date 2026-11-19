Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục tại xã Chiềng Mung.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chiềng Mung có quy mô dân số gần 27.800 người, phân bổ tại 28 bản, tiểu khu. Trước áp lực địa bàn rộng và nhu cầu giải quyết công việc ngày càng đa dạng của người dân, chính quyền địa phương xác định chuyển đổi số là khâu đột phá để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng các kế hoạch sát thực tiễn, xã gắn trách nhiệm chuyển đổi số tới từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức. Nhờ đó, hạ tầng làm việc nội bộ nhanh chóng đi vào nền nếp. Các hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và hội nghị trực tuyến được duy trì thường xuyên, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian phối hợp. Trong 10 tháng năm 2026, UBND xã đã phát hành gần 4.500 văn bản với tỷ lệ ký số đạt 100%.

Chuyển biến rõ nét nhất nằm ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) – nơi gắn trực tiếp với quyền lợi hằng ngày của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được số hóa đồng bộ. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn công dân khai thác dữ liệu chuyên ngành để hạn chế việc phải kê khai lại các thông tin đã có.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận trên 6.300 hồ sơ TTHC. Trong số này, có gần 3.300 hồ sơ được tiếp nhận qua các hệ thống phần mềm trực tuyến (chiếm hơn 52%). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn luôn duy trì ở mức trên 98%.

Lãnh đạo xã Chiềng Mung kiểm tra việc vận hành kiosk thông minh tại bản Thống Nhất.

Đáng chú ý, để rút ngắn khoảng cách tiếp cận công nghệ, Chiềng Mung đã tiếp nhận 2 ki-ốt số (kiosk) do Bưu điện và VNPT Sơn La tài trợ, lắp đặt thử nghiệm tại Nhà văn hóa bản Thống Nhất 1 và Ban Chỉ huy Quân sự xã. Tại các điểm này, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác. Dù mới thử nghiệm, mô hình đã mở ra một kênh giao tiếp hiện đại, giúp bà con làm quen với thiết bị số ngay tại khu dân cư.

Để công nghệ thực sự đi vào đời sống, chính quyền xã tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt ngay tại cơ sở. Toàn xã đã kiện toàn 28 tổ công nghệ số cộng đồng (phủ kín 100% số bản, tiểu khu) với 229 thành viên. Đây là lực lượng "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Song song đó, địa phương đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 332 lượt thành viên tổ công nghệ số cộng đồng; phối hợp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 48 cán bộ, công chức.

Người dân xã Chiềng Mung quét mã QR để tra cứu TTHC.

Gắn kết chặt chẽ với Đề án 06 và phong trào "Bình dân học vụ số", đến nay toàn xã Chiềng Mung đã thu nhận 18.064 tài khoản định danh điện tử (đạt khoảng 65% dân số toàn xã) và 2.749 tài khoản an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho các giao dịch thiết yếu trên môi trường mạng.

Không dừng lại ở hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số đang mở rộng sang các lĩnh vực đời sống. Trong giáo dục, các trường học duy trì sử dụng phần mềm quản lý, hồ sơ điện tử, học bạ số; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy. Trong lĩnh vực y tế, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID và thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong khám, chữa bệnh giúp giảm bớt giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh được tuyên truyền, hướng dẫn quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi số tại Chiềng Mung vẫn còn những khó khăn do hạ tầng công nghệ ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều; cán bộ phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số chủ yếu kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp và đánh giá hiệu quả các mô hình hỗ trợ người dân. Qua đó, từng bước đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực trong công việc và đời sống, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.