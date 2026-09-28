Chiềng Mai tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiềng Mai.

Ông Cầm Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai, cho biết: Năm 2026, xã được giao thu ngân sách trên địa bàn 5,42 tỷ đồng. Để quản lý tốt nguồn thu, xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với cơ quan thuế rà soát toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn; xác định rõ từng khoản thu, đối tượng nộp; quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, xã phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoảng 17 HTX, 5 doanh nghiệp và hơn 500 hộ kinh doanh. Những hộ mới phát sinh hoặc có biến động về hoạt động kinh doanh được cập nhật; các trường hợp chậm nộp, còn nợ nghĩa vụ thuế được phối hợp đôn đốc.

Ông Nguyễn Huy Du, cán bộ thuế cơ sở 2 phụ trách thu ngân sách trên địa bàn Chiềng Mai, cho hay: Cơ quan thuế thường xuyên phối hợp với chính quyền xã rà soát, cập nhật kịp thời các trường hợp kinh doanh mới phát sinh, thay đổi ngành nghề hoặc quy mô hoạt động. Những lĩnh vực có nguy cơ thất thu như xây dựng tư nhân, vận tải, thương mại và dịch vụ được chú trọng kiểm tra, đối chiếu. Đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, xử lý các khoản nợ và hạn chế phát sinh nợ mới.

Cán bộ xã Chiềng Mai hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh việc tổ chức rà soát, quản lý các nguồn thu, Chiềng Mai xác định tuyên truyền, hướng dẫn là một trong những giải pháp giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, trong thời điểm phương thức kê khai, nộp thuế có nhiều thay đổi, xã phối hợp với cơ quan thuế hướng dẫn trực tiếp cho các hộ kinh doanh về chính sách thuế, hóa đơn, cách kê khai, nộp thuế; đồng thời hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng điện tử phục vụ thực hiện thủ tục thuế. Qua đó, giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ, hạn chế sai sót và giảm thời gian đi lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại thôn Ban Mai, xã Chiềng Mai, chia sẻ: Gia đình kinh doanh hàng tạp hóa hơn 10 năm nay. Trước đây, gia đình thực hiện nộp thuế khoán. Nay thực hiện theo quy định mới, được cán bộ xã và cán bộ thuế khu vực hướng dẫn trực tiếp, nhất là cách cài đặt, sử dụng ứng dụng để thực hiện các thủ tục về thuế, gia đình đã nắm rõ hơn và thực hiện kê khai nộp thuế đúng quy định.

Người dân mua sắm tại cửa hàng tạp hoá trên địa bàn xã.

Đến ngày 16/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Chiềng Mai đạt gần 33 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với dự toán được giao. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 19,8 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 4,7 tỷ đồng; lệ phí trước bạ đạt gần 5 tỷ đồng.... Kết quả thu ngân sách vượt cao chủ yếu từ sự bứt phá của hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ và giao dịch tài sản trên địa bàn.

Tuy nhiên, dù tổng thu đã vượt xa so với dự toán được giao nhưng cơ cấu nguồn thu chưa đồng đều, trong đó, thu phí, lệ phí mới đạt 16 triệu đồng, bằng 16% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản chưa đạt dự toán. Đảm bảo nguồn thu ổn định, bền vững, Chiềng Mai tiếp tục chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất; thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vừa và nhỏ vào địa bàn; phát triển thương mại - dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút và giữ chân doanh nghiệp...

Với những giải pháp đồng bộ trong quản lý, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, Chiềng Mai đang từng bước tạo nền tảng để duy trì nguồn thu ổn định, bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.