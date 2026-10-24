Chiềng Mai lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá nông sản đặc trưng

Ngày hội diễn ra với chủ đề “Văn hóa hội tụ - Chiềng Mai khởi sắc”

Xã Chiềng Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm Chiềng Mai, Chiềng Ban, Chiềng Dong, Chiềng Kheo và Chiềng Ve thuộc huyện Mai Sơn cũ. Cộng đồng các dân tộc Kinh, Thái, Mông cùng sinh sống đã tạo nên đời sống văn hóa phong phú với những phong tục, tập quán và giá trị truyền thống đặc sắc.

Không chỉ có tiềm năng văn hóa, Chiềng Mai còn là một trong những vùng trồng cà phê lớn của tỉnh Sơn La. Cây cà phê tạo sinh kế cho nhiều gia đình, đồng thời mở ra cơ hội kết nối người trồng với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp.

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín trong sản xuất, kinh doanh và chú trọng bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với việc gia tăng giá trị cà phê địa phương.

Ngày hội góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá cà phê, nông sản và các sản phẩm đặc trưng của Chiềng Mai

Từ lợi thế đó, Ngày hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với trưng bày, quảng bá cà phê, nông sản và các sản phẩm đặc trưng.

Chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày sản phẩm và thi trưng bày ẩm thực dân tộc. Dịp này, địa phương cũng vinh danh các cá nhân, hợp tác xã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi.

Điểm nhấn của Ngày hội là phần thi trình diễn trang phục dân tộc diễn ra tối nay 24.10

Điểm nhấn của Ngày hội là phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Sau vòng sơ khảo với 13 thí sinh, Ban tổ chức lựa chọn 6 thí sinh vào vòng thi chính thức diễn ra tối nay 24.10.

Những bộ trang phục với kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đặc trưng góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục và quan niệm thẩm mỹ được các cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các hoạt động thể thao được khai mạc trong ngày 24.10, thu hút người dân tham gia và cổ vũ

Ngày hội cũng là dịp thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo không gian giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Thông qua việc kết nối các hoạt động văn hóa với quảng bá sản phẩm, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai năm 2026 góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá cà phê, nông sản đến người dân và du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.