Chiềng Ly xây dựng cộng đồng đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa

Ngày hội là dịp để Nhân dân các dân tộc bản Chiềng Ly gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Ảnh: Xã Thuận Châu

Dự Ngày hội có ông Phương Đăng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã cùng các thành viên Đoàn công tác số 8 của xã.

Bản Chiềng Ly được thành lập trên cơ sở sáp nhập tiểu khu Chiềng Ly, tiểu khu Bon Nghè và tiểu khu Bản Đông. Sau sáp nhập, bản có 380 hộ với 1.710 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng chung sống. Ngay sau khi thành lập, Ban quản lý bản nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Chiềng Ly tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Xã Thuận Châu

Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực lao động sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Hằng năm, bản phấn đấu giá trị sản xuất tăng bình quân 15-16 triệu đồng/người/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm thực hiện. Các gia đình tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và cuộc sống. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa các hộ dân, các dân tộc, xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định sau sáp nhập.

Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng bản Chiềng Ly ngày càng văn minh, bình yên và phát triển. Ảnh: Xã Thuận Châu

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Công an xã Phương Đăng Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những nỗ lực của cán bộ, Nhân dân bản Chiềng Ly trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, phát triển.

Đồng thời đề nghị bản Chiềng Ly tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay xây dựng khu dân cư an toàn. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy ý thức tự quản và trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng bản Chiềng Ly nói riêng, xã Thuận Châu nói chung ngày càng văn minh, phát triển.