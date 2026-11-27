Cán bộ Phụ nữ xã Chiềng La tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cùng với cán bộ Trạm Y tế, Đoàn xã, Hội LHPN xã đến thăm gia đình chị Lò Thị Soạn, bản Chiềng Ngàm, xã Chiềng La, đôi mắt đượm buồn, chị Soạn chia sẻ: Con gái tôi sinh năm 2010, hè vừa rồi, học hết lớp 8, đi chơi theo bạn bè, có tình cảm yêu đương với thanh niên trong bản, con nghỉ học, tháng 8 vừa qua lấy chồng. Gia đình hai bên đều khó khăn, đã khuyên can nhưng không được, các con vẫn quyết định về chung sống với nhau. Nay con đang mang thai, sức khỏe còn yếu, lại thiếu kiến thức chăm sóc thai kỳ nên gia đình lo lắng lắm, không biết lúc sinh nở sẽ thế nào.

Cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng La tuyên truyền cho người dân về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Theo số liệu của Trạm Y tế xã, năm 2026, trên địa bàn xã có 8 cặp vợ chồng tảo hôn, giảm 4 cặp so với năm 2025 và không có cặp vợ chồng nào kết hôn cận huyết thống. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng đến chất lượng dân số và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý, chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ông Lương Hùng Cương, Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Chiềng La, cho biết: Trạm đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ đầu năm đến nay, Trạm tổ chức 9 buổi truyền thông với gần 450 lượt người tham gia; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho 32 cặp vợ chồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh, thiếu niên và các bậc cha mẹ về hôn nhân, sức khỏe sinh sản và xây dựng gia đình.

Cán bộ xã Chiềng La tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Hiện nay, xã Chiềng La có khoảng 1.250 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi; trong đó có khoảng 800 thanh niên không đi học, chưa có việc làm ổn định hoặc đang ở nhà phụ giúp gia đình. Đây là nhóm thanh, thiếu niên cần được quan tâm, tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện học tập và việc làm, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình. Anh Cà Văn Tư, Bí thư Đoàn xã Chiềng La, cho biết: Đoàn xã chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường, cán bộ y tế, tư pháp và các đoàn thể nắm bắt tình hình thanh, thiếu niên có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm để kịp thời tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa tảo hôn. Đồng thời, tổ chức tư vấn học tập, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ những tập quán lạc hậu.

Đoàn viên xã Chiềng La tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về hệ luỵ của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong năm, Đoàn xã đã tổ chức và lồng ghép được 6 buổi tuyên truyền, thu hút trên 1.600 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; phối hợp với 2 trường học và 4 chi đoàn bản triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và gia đình trong việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình. Em Lường Thị Hà Linh, lớp 9A2, Trường THCS Chiềng La, cho biết: Được các thầy cô, anh chị đoàn viên tuyên truyền, em được biết, tảo hôn sẽ gián đoạn việc học tập, hạn chế cơ hội phát triển bản thân và tương lai. Em và các bạn cùng bảo nhau cố gắng học hành, đi học chuyên nghiệp, có việc làm, thu nhập ổn định rồi mới kết hôn.

Tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã từng bước được kiềm chế, giảm qua từng năm. Tuy nhiên, nguy cơ tảo hôn vẫn còn tiềm ẩn ở các bản vùng sâu, vùng xa. Ông Lò Văn Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng La, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững; phối hợp quản lý, vận động học sinh không bỏ học giữa chừng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của chính quyền, Công an xã và các đoàn thể trong nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chiềng La quyết tâm xóa bỏ tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, vì cộng đồng dân cư khỏe mạnh, hạnh phúc, xây dựng Chiềng La giàu mạnh và phát triển.