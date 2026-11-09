Chiềng Khương phòng, chống gian lận thương mại

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với Công an xã kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Chiềng Khương là xã biên giới có hơn 26 km đường biên, 14 mốc quốc giới, 9 bản giáp Lào và Cửa khẩu Chiềng Khương. Từ đầu năm đến nay, hoạt động giao thương qua khu vực cửa khẩu diễn ra sôi động, với tổng lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt trên 190.000 tấn; gần 81.000 lượt người cùng hàng chục nghìn lượt phương tiện xuất, nhập cảnh, qua lại giao thương giữa hai nước.

Hoạt động giao thương sôi động tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa. Với địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, khu vực biên giới Chiềng Khương tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các đối tượng thường thay đổi phương thức hoạt động, như chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển trên xe khách, lén lút đưa gia súc, gia cầm, pháo nổ qua biên giới vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tăng cường lực lượng tại các khu vực đường mòn, lối mở và hai bên cánh gà cửa khẩu; tập trung kiểm soát những mặt hàng có nguy cơ thẩm lậu cao. Thượng tá Bàn Tiến Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào trao đổi thông tin, nắm tình hình hoạt động buôn lậu, ma túy, dịch bệnh và các vấn đề liên quan. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hành khách làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Chiềng Khương.

Cùng với kiểm soát tuyến biên giới, công tác kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên thị trường được Đội Quản lý thị trường số 6 tăng cường. Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và Bộ đội Biên phòng kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Xuân Tú, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Chiềng Khương, Đội đã tổ chức kiểm tra 15 vụ, phát hiện, xử lý 10 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 90 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá 41 triệu đồng. Điển hình, ngày 8/1, đơn vị phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sơn La kiểm tra đột xuất, thu giữ 60 điện thoại di động do chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Cùng ngày, tổ công tác kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh 190 kg chân gà đông lạnh và 195 kg thịt gà đông lạnh không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an xã Chiềng Khương chú trọng phát huy vai trò của quần chúng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu. Đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ kiểm tra liên ngành; duy trì trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng cửa khẩu, Hải quan và Đội Quản lý thị trường số 6, phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, không để hình thành các điểm tập kết hàng hóa trái phép.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Chiềng Khương kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện qua lại khu vực biên giới.

Ông Lò Văn Tiêm, Phó Trưởng Công an xã Chiềng Khương, cho biết: Công an xã phát huy mạng lưới an ninh trật tự tại 19 bản, tranh thủ vai trò, uy tín của trưởng bản làm cầu nối tuyên truyền, vận động 100% hộ dân giáp biên ký cam kết không tiếp tay cho buôn lậu. Thông qua nguồn tin từ quần chúng, nhiều phương thức, thủ đoạn vận chuyển hàng lậu mới được phát hiện, cung cấp kịp thời cho lực lượng chức năng phối hợp xác minh, xử lý ngay từ cơ sở.

Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và sự tham gia của người dân, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Chiềng Khương đang được triển khai từ tuyến biên giới đến địa bàn nội địa. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động ngăn chặn vi phạm, giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.