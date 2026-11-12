Chiềng Khoong từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn

Tuyến quốc lộ 4G qua địa phận xã Chiềng Khoong nằm dọc sông Mã góp phần giao thương thuận lợi.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chiềng Khoong có tổng chiều dài các tuyến đường giao thông 243,8 km, gồm các tuyến đường trục xã, liên bản, nội bản và đường phục vụ sản xuất. Đến nay, tỷ lệ đường được bê tông hóa, nhựa hóa đạt khoảng 35%; còn 170,66 km đường chưa được cứng hóa. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu dân cư và vùng sản xuất cách xa các tuyến đường chính, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Khắc phục những khó khăn trên, xã đã chủ động rà soát hiện trạng hệ thống giao thông, xác định các tuyến đường cấp thiết để ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2026, tổng nguồn vốn dành cho phát triển giao thông trên địa bàn đạt 55,5 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn huy động hợp pháp khác chiếm 95%. Nguồn vốn được tập trung cho các công trình giao thông tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về kết nối giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã và đang triển khai đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 7 tuyến đường và 2 cầu tràn qua suối. Trong đó, có các công trình: Xây dựng cầu tràn qua suối Nậm Sọi đi bản Xia Kia; xây dựng cầu tràn đi bản Xi Lô; nâng cấp đường giao thông từ thủy điện Nậm Sọi đến bản Xia Kia (giai đoạn 1); nâng cấp đường từ quốc lộ 4G vào bản Pìn cũ, bản Hát Lay cũ; nâng cấp đường từ bản Khoong Tở vào bản Huổi Nóng cũ; sửa chữa đường Chiềng Khoong - Mường Cai; nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 4G đến trụ sở xã Chiềng Khoong. Các công trình được triển khai nhằm cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng kết nối giữa các bản với trung tâm xã và các vùng sản xuất.

Cầu treo qua sông Mã tại xã Chiềng Khoong.

Đối với địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển cây ăn quả như Chiềng Khoong, việc cải thiện hệ thống giao thông có ý nghĩa quan trọng. Những tuyến đường được nâng cấp, sửa chữa sẽ tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển vật tư nông nghiệp, thu mua, tiêu thụ nông sản, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế, giáo dục và các hoạt động giao thương.

Anh Sộng Bả Dê, Bí thư Chi bộ bản Xia Kia, thông tin: Nhiều năm nay, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đường trơn trượt, qua suối không thuận tiện. Khi được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp đường và xây dựng cầu tràn, chúng tôi rất phấn khởi. Mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân, đưa đón con em đến trường và vận chuyển nông sản thuận lợi, an toàn hơn. Bà con cũng sẽ tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ công trình để sử dụng lâu dài.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Chiềng Khoong đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình giao thông nông thôn. Năm 2026, xã bố trí gần 2 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, khắc phục những vị trí có nguy cơ sạt lở, mất an toàn trong mùa mưa lũ. Đồng thời, vận động người dân phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh, bảo vệ hành lang giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và kéo dài tuổi thọ các công trình.

Cầu treo từ bản Lướt qua sông Mã đến bản Cang Kiểng được xây dựng kiên cố.

Tuy nhiên, phát triển giao thông nông thôn ở Chiềng Khoong còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, tỷ lệ đường chưa được cứng hóa cao, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế. Để tháo gỡ khó khăn, xã đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối khu vực Mường Cai cũ với xã Mường Lạn; Co Phường cũ - Xia Kia; Bó Luông - Nong Tàu; Chiên Mòn - Hán Ku và xây dựng cầu cứng qua sông Mã, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa.

Trong giai đoạn 2026-2030, xã Chiềng Khoong tiếp tục xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ ưu tiên. Trên cơ sở rà soát hiện trạng, địa phương sẽ xây dựng danh mục các công trình cần đầu tư theo mức độ cấp thiết, số hộ dân hưởng lợi, khả năng kết nối vùng sản xuất và hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên cứng hóa các tuyến đường kết nối trung tâm xã với các bản, đường liên bản, nội bản và đường phục vụ sản xuất; đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án và phát huy sự tham gia của cộng đồng.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, mạng lưới giao thông nông thôn ở Chiềng Khoong đang từng bước được cải thiện. Những tuyến đường được nâng cấp, những công trình cầu tràn được đầu tư sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các khu dân cư, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.