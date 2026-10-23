Chiềng Khoong sử dụng hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Trung tâm xã Chiềng Khoong.

Qua rà soát, xã Chiềng Khoong có 4 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý, gồm: Trụ sở xã Mường Cai cũ, Trạm Y tế xã Mường Cai cũ, điểm trường bản Co Phen thuộc Trường Mầm non 8/3 và điểm trường bản Co Phen thuộc Trường Tiểu học Hải Sơn. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nhu cầu sử dụng, UBND xã xây dựng phương án bố trí, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với từng cơ sở, bảo đảm đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, cho biết: Việc sắp xếp, xử lý tài sản công sau sáp nhập được xã thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế. Xã ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất còn sử dụng tốt cho lĩnh vực giáo dục, y tế, quốc phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với những cơ sở không còn phù hợp, xã nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng hoặc xử lý theo quy định, tránh để tài sản bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trạng từng công trình, rà soát hồ sơ pháp lý, xác định nhu cầu sử dụng, làm cơ sở tham mưu phương án sắp xếp, xử lý. Ông Và A Gấu, Trưởng phòng Kinh tế xã Chiềng Khoong, thông tin: Phòng đã phối hợp với các đơn vị rà soát, phân loại từng cơ sở nhà, đất theo hiện trạng sử dụng, hồ sơ pháp lý và nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND xã phương án tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng, bảo đảm khả thi, đúng quy định. Mục tiêu là quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả tài sản công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiềng Khoong được xây dựng mới phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Một trong những kết quả bước đầu là việc bố trí lại trụ sở xã Mường Cai cũ để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cơ sở này đã được bàn giao cho Trạm Y tế xã Chiềng Khoong sử dụng làm điểm y tế Mường Cai, với diện tích 3.445 m², góp phần tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Ông Lường Văn Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chiềng Khoong, cho biết: Sau sắp xếp, đơn vị được quan tâm bố trí cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Đối với Trạm Y tế xã Mường Cai cũ hiện đã giao cho Trường PTDT bán trú TH&THCS Mường Cai quản lý. Điểm trường tại bản Co Phen thuộc Trường Mầm non 8/3 và Trường Tiểu học Hải Sơn được giao Ban Chỉ huy Quân sự xã quản lý, bảo vệ, trông coi trong thời gian chờ phương án xử lý, không để xảy ra tình trạng tài sản bị xâm hại, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, xử lý tài sản công tại Chiềng Khoong còn gặp một số khó khăn, nhất là đối với các nhà văn hóa bản, điểm trường dôi dư sau sắp xếp các bản từ 50 xuống còn 24 bản. Một số công trình được xây dựng từ nhiều năm trước, nhà văn hóa là nhà đã xuống cấp, hồ sơ đất đai chưa đầy đủ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông tin giữa hồ sơ quản lý và hiện trạng sử dụng chưa thống nhất, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng phương án xử lý.

Sau sắp xếp, bản Hồng Nam có quy mô dân số đông, do đó nhà văn hóa bản không đáp ứng sinh hoạt tập trung.

Tháo gỡ những vướng mắc này, UBND xã giao Phòng Kinh tế tiếp tục chủ trì rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với từng cơ sở. Đối với các điểm trường, nhà văn hóa bản dôi dư còn khả năng sử dụng, xã nghiên cứu phương án bàn giao cho các bản quản lý, chuyển đổi công năng thành khu vui chơi, địa điểm sinh hoạt văn hóa, cộng đồng, phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Những cơ sở chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý được tập trung rà soát, chuẩn hóa thông tin, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý từng cơ sở nhà, đất theo hướng sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả tài sản hiện có. Những công trình còn phù hợp được tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu; cơ sở có khả năng phục vụ cộng đồng được xem xét chuyển đổi công năng; tài sản không còn nhu cầu sử dụng được xây dựng phương án khai thác, đấu giá hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động rà soát, sắp xếp và xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đang giúp xã Chiềng Khoong từng bước khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp. Qua đó, góp phần tiết kiệm ngân sách, phát huy nguồn lực tài sản công, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.