Chiềng Khoong nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả

Hội viên nông dân xã Chiềng Khoong trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình nhãn chín sớm, nhãn rải vụ

Tại bản Huổi Bó, gia đình anh Lường Văn Mười, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, là một trong những hộ điển hình trong áp dụng kỹ thuật trồng nhãn chín sớm, rải vụ. Thông qua các lớp tập huấn của Hội Nông dân và kinh nghiệm sản xuất, anh đã chủ động điều chỉnh thời điểm ra hoa, đậu quả, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, kéo dài thời gian thu hoạch.

Anh Lường Văn Mười - Giám đôc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười đầu tư hệ thống tưới nước tưới cho vườn nhãn

Mô hình trồng nhãn chín muộn của gia đình anh Lường Văn Mười, bản Huổi Bó

Niên vụ 2025-2026, gia đình anh Mười có 5 ha nhãn, trong đó 3,5 ha cho thu hoạch, sản lượng hơn 20 tấn quả, doanh thu trên 600 triệu đồng, lợi nhuận hơn 400 triệu đồng. Đặc biệt, anh đã thử nghiệm điều chỉnh thời điểm thu hoạch 30 cây nhãn Ánh Vàng từ tháng 7 sang tháng 10, thu gần 2 tấn quả, giá bán tại vườn đạt 60.000 đồng/kg, cao hơn nhãn chính vụ.

Anh Lường Văn Mười chia sẻ: Được Hội Nông dân tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận kỹ thuật mới, tôi mạnh dạn thử nghiệm các biện pháp chăm sóc, điều chỉnh thời điểm thu hoạch nhãn. Từ kết quả bước đầu, vụ tới, gia đình dự kiến mở rộng lên 100 cây, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên hợp tác xã để cùng áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười hiện có 13 thành viên, với 45 ha nhãn, trong đó 40 ha đang cho thu hoạch. Nhờ áp dụng kỹ thuật trồng nhãn chín sớm, rải vụ, thời gian thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 4 đến hết tháng 8, thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm. Niên vụ 2025-2026, hợp tác xã thu hơn 370 tấn nhãn, doanh thu ước trên 11 tỷ đồng.

Mô hình trồng thanh long của hộ gia đình anh anh Trần Văn Quý, bản Hoàng Lay

Tại bản Hoàng Lay, gia đình anh Trần Văn Quý phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp trồng cây ăn quả, nuôi ong và chăn nuôi lợn. Trên diện tích hơn 2 ha, anh từng bước chuyển đổi giống nhãn, trồng xen xoài, ổi, thanh long. Hiện nay, gia đình duy trì gần 40 đàn ong, thu khoảng 1,2 tấn mật/năm; 140 cột thanh long cho sản lượng 1,5 tấn quả và hơn 2 tấn ổi mỗi năm.

Anh Trần Văn Quý cho biết: Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình có nguồn thu quanh năm, giảm phụ thuộc vào một mùa vụ, tận dụng hiệu quả diện tích đất và lao động. Nhờ đó, thu nhập từ các mô hình kinh tế đạt khoảng 300 triệu đồng/năm.

Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của hộ gia đình Ông Lò Văn Panh, bản Nà Xim

Cùng với trồng trọt, nhiều hội viên lựa chọn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Điển hình như gia đình ông Lò Văn Panh, bản Nà Xim, đầu tư mô hình chăn nuôi lợn khép kín, kết hợp nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm. Hiện nay, gia đình duy trì 16 con lợn nái và 70-80 con lợn thịt. Mỗi năm xuất bán khoảng 160 con, trọng lượng bình quân 120 kg/con, doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Ông Lò Văn Panh chia sẻ: Chăn nuôi khép kín giúp gia đình chủ động con giống, kiểm soát dịch bệnh và ổn định sản xuất. Để đàn lợn phát triển tốt, gia đình chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hội Nông dân xã Chiềng Khoong hiện có 2.216 hội viên, sinh hoạt tại 24 chi hội. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả. Năm 2026, toàn xã có 122 hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội phối hợp quản lý hơn 22 tỷ đồng vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho 386 hộ vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 7.163 ha, bằng 100% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 231.239 con.

Đồng chí Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Khoong, đánh giá: Hội Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua việc kết nối nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, Hội đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hội viên, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Với những cách làm thiết thực, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Chiềng Khoong ngày càng lan tỏa, khuyến khích hội viên mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế hộ và kinh tế tập thể, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới.