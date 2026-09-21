Chiềng Khoong bố trí 'đúng người, đúng việc'

Cán bộ, công chức Ban xây dựng Đảng xã Chiềng Khoong hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Khoong đã chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường của từng người. Đồng chí Lò Văn Thân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Khi mới thành lập, xã được giao 64 biên chế; trong đó, khối Đảng bố trí đủ 27/27 biên chế, khối Nhà nước có 30/37 biên chế, còn thiếu 7 biên chế.

Xác định bố trí “đúng người, đúng việc”, lấy kết quả công việc, phẩm chất, uy tín làm cơ sở, Đảng ủy xã chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tạo sự đồng thuận. Cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm hoạt động liên tục, không để xảy ra “khoảng trống trách nhiệm”, nhất là đối với những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp nhận công chức từ nơi khác. Đến nay, xã đã tiếp nhận 2 công chức làm chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế; bổ sung 1 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; đồng thời, chấp thuận cho UBND xã ký hợp đồng lao động với 5 nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt.

Tổ công tác của xã Chiềng Khoong hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Cùng với sắp xếp đội ngũ cán bộ, Chiềng Khoong tập trung kiện toàn tổ chức ở cơ sở. Toàn xã đã sắp xếp từ 50 bản còn 24 bản. Tương ứng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sắp xếp 50 chi bộ bản còn 24 chi bộ; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, bảo đảm hoạt động ổn định sau sáp nhập. Mạng lưới trường học cũng được rà soát, sắp xếp từ 7 đơn vị còn 5 đơn vị, giảm 2 đầu mối. Trong đó, thành lập mới Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Khoong; sáp nhập 2 trường PTDTBT Mường Cai thành Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Cai; sáp nhập 3 trường THCS Chiềng Khoong, Tiểu học Chiềng Khoong và Tiểu học Hải Sơn thành Trường Tiểu học và THCS Chiềng Khoong.

Đồng chí Dương Hồng Quảng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Chiềng Khoong, cho biết: Qua rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, Phòng Kinh tế đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, với hơn 60 nhóm nhiệm vụ và từ 150-200 đầu việc. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề xuất thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tách một số chức năng, nhiệm vụ từ Phòng Kinh tế, với 7 biên chế, góp phần tăng tính chuyên môn hóa và phân định rõ nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trong công tác Đảng được Đảng ủy quan tâm, nhất là triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu thành lập 7 tổ công tác trực tiếp xuống 24 chi bộ bản hướng dẫn, hỗ trợ đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng. Đến ngày 14/8, toàn xã đã hoàn thành cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử toàn bộ 1.067 đảng viên. Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm. Đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 14 đảng viên, hoàn thành quy trình thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với 35 quần chúng ưu tú; phấn đấu cả năm kết nạp 49 đảng viên, đạt 132% kế hoạch được giao.

Công bố Quyết định thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Chiềng Khoong.

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện. Hiện nay, xã triển khai 394 thủ tục hành chính, trong đó có 138 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.680 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%.

Ông Sộng A Lại, Bí thư Chi bộ bản Huổi Khe, chia sẻ: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo điều kiện để những kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Đặc biệt, việc chú trọng hoàn thiện xây dựng hạ tầng dân sinh, trường học, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Việc sắp xếp bản, kiện toàn tổ chức đảng, tinh gọn mạng lưới trường học đến bố trí, điều động cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, Chiềng Khoong đang từng bước hoàn thiện phương thức vận hành bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đảng ủy xã tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm; chú trọng cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, công nghệ thông tin và thực thi công vụ; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.