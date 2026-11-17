UBND phường Chiềng Cơi phối hợp với Viettel Sơn La ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Quyết liệt triển khai

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy phường Chiềng Cơi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Chỉ đạo 68 phường được kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các nhiệm vụ chuyển đổi số được Đảng ủy, UBND phường phân công theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo tiến độ được giao.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công điều hành, ký duyệt hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Đồng chí Phùng Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi, cho biết: Đảng ủy xác định chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phường thường xuyên kiểm tra, duy trì hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin; chú trọng hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” cho người dân, nhất là người yếu thế, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chiềng Cơi giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Cùng với đó, phường triển khai các cơ chế thí điểm của tỉnh về chuyển đổi số, chú trọng quản lý, vận hành Tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường tập huấn cho cán bộ, công chức của phường và các cơ quan, đơn vị, tổ, bản về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong xử lý công việc. Việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại những chuyển biến cụ thể trong hoạt động chuyên môn. Phường khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, tra cứu văn bản pháp luật. Đồng chí Tòng Văn Tuyên, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Chiềng Cơi, chia sẻ: Khối lượng công việc chuyên môn lớn, nhiều nhiệm vụ yêu cầu tiến độ gấp. Việc ứng dụng AI hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xây dựng dự thảo nội dung giúp cán bộ tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân, nhất là tại các bản xa trung tâm, phường đã kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 16/16 tổ, bản. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng phục vụ đời sống. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với 120 chi hội số tại các tổ chức chính trị - xã hội và 3.264 hộ đăng ký xây dựng mô hình “Gia đình số”. Nền tảng “Mặt trận số” được triển khai tại 16/16 tổ, bản.

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Ngày 23/9/2026, UBND phường phối hợp với Viettel Sơn La ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026-2030, ra mắt mô hình Viettel Tammi. Đây là kênh tương tác số kết nối chính quyền và người dân, tích hợp nhiều tiện ích như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến, xây dựng cộng đồng và cung cấp các dịch vụ số trên một nền tảng thống nhất. Trong đó, Tammi OA tạo kênh thông tin chính thống, tăng cường tương tác hai chiều giữa chính quyền với người dân. Đến ngày 30/10/2026, toàn phường có 4.905 thành viên tham gia ứng dụng Viettel Tammi, góp phần mở rộng kênh thông tin, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và kết nối chính quyền với nhân dân trên môi trường số.

Tháng 10/2026, phường triển khai lắp đặt Kiosk đa chức năng phục vụ chuyển đổi số tại các nhà văn hóa tổ, bản. Qua rà soát, có 7 địa điểm dự kiến lắp đặt, phạm vi phục vụ khoảng 4.956 hộ với 23.118 nhân khẩu. Khi hoàn thiện và đưa vào hoạt động, các điểm hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện để người dân ở xa trung tâm tiếp cận dịch vụ công, thực hiện các giao dịch hành chính thuận tiện hơn. Đến nay, phường đã có 2 Kiosk được lắp đặt tại Nhà văn hóa Tổ 1 và bản Hùn...

Lan tỏa đến cộng đồng

Một trong những chuyển biến rõ nét trong thực hiện chuyển đổi số tại Chiềng Cơi là công tác giải quyết thủ tục hành chính. Phường quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trang bị máy tính, máy in, máy quét, chuẩn hóa hệ thống mạng và đường truyền Internet. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, việc ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm điều hành, ký duyệt hồ sơ tại bộ phận một cửa đã góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý. Từ ngày 1/1 đến 30/10/2026, Trung tâm tiếp nhận 3.094 hồ sơ, toàn bộ được thực hiện trực tuyến, đạt 100%. Trong đó, 3.072 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,28%; 22 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 0,72%; không có hồ sơ quá hạn.

Nhân dân thực hiện nộp hồ sơ giải tuyết thủ tục hành chính tại Kiosk Nhà văn hóa Tổ 1.

Cùng với đó, Đề án 06 tiếp tục được triển khai, đến hết tháng 10/2026, có 21.343/22.260 công dân được cấp căn cước công dân hoặc căn cước, đạt 96%; 16.825/20.458 trường hợp đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử, đạt 82,3%. Công an phường đã hỗ trợ 143 đơn vị đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, phường Chiềng Cơi đã số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và 100% diện tích nền tảng phục vụ quản lý đất đai, nông nghiệp, quy hoạch đô thị, nông thôn bằng ảnh chụp UAV. Công tác làm sạch dữ liệu đất đai, thu thập dữ liệu cà phê theo chuẩn EUDR, được tập trung thực hiện. Đến hết tháng 10/2026, toàn phường có 35.222 thửa đất, trong đó nhóm 1 đạt 27.207 thửa đạt tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, nhóm 2 có 4.992 thửa cần tiếp tục làm sạch và nhóm 3 gồm 2.210 thửa vùng trắng đang được thu thập dữ liệu. Đối với dữ liệu cà phê theo chuẩn EUDR, phường đã thu thập tại 16/16 tổ, bản, với 13.938 lô, diện tích 3.703,34 ha. Đồng thời, hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Cán bộ công an phường Chiềng Cơi thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho trẻ em.

Chuyển đổi số còn được triển khai trong giáo dục, y tế và an sinh xã hội. 100% trường học trên địa bàn sử dụng phần mềm quản lý văn bản iOffice, chữ ký số, triển khai học bạ điện tử và quản lý điểm số trên cơ sở dữ liệu ngành. Trạm Y tế phường duy trì hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân đạt trên 90%, ứng dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công đạt 100%. Chị Lò Thị Hoa, Tổ 5 Mé Ban, cho biết: Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, tôi thường phải mang theo sổ khám bệnh và một số giấy tờ liên quan. Bây giờ, thông tin sức khỏe được cập nhật trên hệ thống nên việc tra cứu, làm thủ tục khám, chữa bệnh thuận tiện hơn.

Trong phát triển kinh tế số, phường hỗ trợ các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận nền tảng số, mở rộng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Có 4 HTX đăng ký tham gia tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi số; HTX Cà phê Bích Thao được hỗ trợ đăng ký gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 100% cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn được hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại Chiềng Cơi vẫn còn không ít khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số tổ, bản chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị tại một số nhà văn hóa tổ, bản còn thiếu và xuống cấp... Phường tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu, chủ động sử dụng các nền tảng số, đưa chuyển đổi số trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống.