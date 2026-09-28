Chiềng Cơi đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, không khí thi công công trình mới đang diễn ra khẩn trương. Dự án được đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng kết hợp phòng học chức năng, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ với tổng kinh phí 11,5 tỷ đồng, do UBND phường làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Anh Tuấn Sơn La thi công, hiện nay đã đạt 30% khối lượng, dự kiến tháng 12/2026 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Thi công nhà lớp học tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành.

Cô giáo Dương Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, phấn khởi: Ngoài điểm trường trung tâm đang được đầu tư, nâng cấp, năm học 2025-2026 trường cũng được quan tâm đầu tư xây mới 2 nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ, phòng họp, bếp ăn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tường rào, sân trường đồng bộ tại điểm trường tổ 09 Hôm Yên và bản Nhọt San với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, trường cũng được bổ sung một số trang thiết bị dạy và học như bàn ghế, máy vi tính, tivi, màn hình LED… tại các điểm trường. Chúng tôi mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học.

Tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt, trang thiết bị dạy học cũng quan tâm bổ sung. Đầu năm học mới, nhà trường được trang bị đồng bộ 50 bộ bàn ghế, 15 bộ máy tính để bàn, 6 tivi, màn hình LED lớn và đàn Organ phục vụ công tác giảng dạy. Cô giáo Trần Khánh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phường Chiềng Cơi đầu tư màn hình LED cho trường THCS Hoàng Quốc Việt.

Bà Đàm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn phường Chiềng Cơi có 6 trường học, gồm 3 trường công lập và 3 trường ngoài công lập với hơn 6.400 học sinh các cấp; hầu hết các trường đều cơ bản đảm bảo đủ 1 phòng/lớp học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đến nay, toàn phường đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Chiềng Cơi đã phê duyệt và triển khai hàng loạt dự án nâng cấp, xây mới, bổ sung trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí đầu tư lên tới 36 tỷ đồng.

Trường Mầm non Chiềng Cơi được đầu tư phòng học chức năng đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Nguồn lực đầu tư trọng điểm cho hạ tầng giáo dục đã trực tiếp tạo đà cho chất lượng dạy và học của phường Chiềng Cơi bứt phá rõ nét. Năm học 2025-2026, tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp phường có 214/367 học sinh đoạt giải; Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp phường có 50/88 học sinh đoạt giải. Ở cấp tỉnh, phường có 28/40 học sinh lớp 9 đoạt giải thi học sinh giỏi; Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đoạt 4 giải. Ngoài ra, học sinh trên địa bàn còn đạt nhiều giải cao tại sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt, Kỳ thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh và Cuộc thi Tuyên truyền văn hóa đọc.

Phường Chiềng Cơi đầu tư bộ máy vi tính tại các điểm trường.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại một số điểm trường thuộc cơ sở giáo dục mầm non còn thiếu các phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, công trình nước sạch, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Ở bậc phổ thông, trường học còn thiếu phòng học bộ môn, chưa có đủ phòng y tế đạt chuẩn và thiếu hụt trang thiết bị dạy học hiện đại, đồ dùng ngoại ngữ, máy tính, thiết bị Robotics hay hạ tầng công nghệ thông tin/phòng học thông minh để phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, quỹ đất để mở rộng trường lớp còn hạn chế; sân bãi tập luyện, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phường Chiềng Cơi tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút nguồn lực, rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp tinh gọn, hiệu quả, quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, quyết tâm duy trì vững chắc chất lượng giáo dục đại trà lẫn giáo dục mũi nhọn, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.